Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados con una filosa pregunta

La conductora de El Trece se despidió de Mar del Plata con una gran mesa y por supuesto que la consulta incómoda no faltó.

Mirtha Legrand se despidió de Mar del Plata el sábado 31 de enero con una mesa llena de figuras. Del programa participaron Rodrigo Noya, Marcela Morelo, Noelia Marzol y el gran Juan Alberto Mateyko, quienes rieron y hablaron sin parar junto a La Chiqui.

En un momento de la noche y fiel a su estilo, Mirtha fue al hueso con una consulta que incomodó un poco a uno de sus invitados. La diva de El Trece, que está por cumplir 99 años, le preguntó a Mateyko algo muy íntimo.

Todo ocurrió cuando Alberto se encontraba repasando toda su historia y en un momento la conductora lo interrumpió: "Yo te recuerdo con Luis Sandrini... ¿Vos no saliste con la hija de Luis Sandrini? Algo me acuerdo, algo recuerdo".

Mirtha Legrand incomodó a uno de sus invitados Mirtha Legrand icomodó a uno de sus invitados con una filosa pregunta Ante la pregunta, Mateyko quedó totalmente sorprendido y no le contestó la consulta a Mirtha Legrand. En ese instante, Noelia Marzol decidió hablar y expresó que Alberto Mateyko tendría que responderle a la conductora.