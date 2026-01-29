Mirtha Legrand compartió una icónica foto con Susana Giménez por su cumpleaños y se viralizó

La Chiqui le dedicó un mensaje a su gran amiga y la foto que compartió se volvió rápidamente tendencia.

Susana Giménez se encuentra celebrando su cumpleaños este 29 de enero y cumple nada más y nada menos que 82 años. La diva de Telefe decidió armar las valijas y decidió tomarse un avión a Europa junto a Mercedes, su hija.

De este viaje no participaron sus nietos, Lucía y Manuel Celasco. Así como tampoco sus amigos más íntimos, que no pudieron acompañarla en este viaje. El lugar elegido fue España y no viajó ni con amigos íntimos ni tampoco con sus nietos.

Uno de los primeros en dedicarle un mensaje fue Marley, también lo hizo Cris Morena y por supuesto que su gran amiga no iba a faltar. Mirtha Legrand también compartió un posteo en sus redes sociales por el cumpleaños de la diva de Telefe.