Mirtha Legrand compartió una icónica foto con Susana Giménez por su cumpleaños y se viralizó
La Chiqui le dedicó un mensaje a su gran amiga y la foto que compartió se volvió rápidamente tendencia.
Susana Giménez se encuentra celebrando su cumpleaños este 29 de enero y cumple nada más y nada menos que 82 años. La diva de Telefe decidió armar las valijas y decidió tomarse un avión a Europa junto a Mercedes, su hija.
De este viaje no participaron sus nietos, Lucía y Manuel Celasco. Así como tampoco sus amigos más íntimos, que no pudieron acompañarla en este viaje. El lugar elegido fue España y no viajó ni con amigos íntimos ni tampoco con sus nietos.
Uno de los primeros en dedicarle un mensaje fue Marley, también lo hizo Cris Morena y por supuesto que su gran amiga no iba a faltar. Mirtha Legrand también compartió un posteo en sus redes sociales por el cumpleaños de la diva de Telefe.
El saludo que Mirtha Legrand le dedicó a Susana Giménez
"¡Feliz cumpleaños amiga querida! Gracias por tantos momentos compartidos", expresó la conductora de El Trece. La foto que eligió es de hace años, donde se las puede ver a ambas muy felices y jóvenes.