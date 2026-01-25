Mirtha Legrand se refirió a la situación económica de Argentina y soltó una contundente frase: "Hay que..."
La conductora sorprendió a sus invitados con una frase que por supuesto se volvió viral en las diferentes redes sociales.
Mirtha Legrand se encuentra pasando un gran momento en Mar del Plata con el inicio de temporada de su clásico programa. La diva que está por cumplir 99 años se encuentra muy feliz y el día sábado 24 de enero llevó a la mesa a reconocidas figuras.
De la cena participaron Mariela Solda, Gloria Carrá, Fabián Medina Flores, Diego Pérez y Agustín Aristarán. En medio de la noche, la conductora interrumpió al mago de Otro Día Perdido mientras contaba una anécdota sobre temas de magia.
En ese instante y de manera irónica, Mirtha decidió hablar de la situación económica de Argentina: "Vivir en Argentina con los costos de vida, hay que ser mago eh". Luego de escuchar esto, los famosos se rieron muy poco y allí La Chiqui disparó nuevamente.
La frase sobre Argentina que expresó Mirtha Legrand y no pasó desapercibida
"Yo creí que se iban a reír más", expresó de manera tajante. Acto seguido, Agustín Aristarán le pidió si podía repetir la frase y ella fue muy contundente con su respuesta: "No, ya lo dije".
No es la primera vez que la diva de El Trece habla sobre la actualidad del país, ya lo ha hecho en diferentes oportunidades y sus opiniones generan diferentes debates, tanto en la conocida mesaza como en las redes sociales.