El filoso comentario de Mirtha Legrand sobre su polémica estatua en Villa Cañás: "Hablé con el Intendente..."

La conductora admitió que sus gestiones para remover el monumento en su ciudad natal fallaron. Descubrí la respuesta que recibió de las autoridades locales.

Durante su reciente programa emitido desde Mar del Plata, Mirtha Legrand abordó nuevamente el destino de la polémica estatua erigida en su honor en Villa Cañás, Santa Fe. A pesar de sus reiterados intentos personales por gestionar el retiro de la pieza artística, la conductora confirmó que ya no insistirá más en el pedido. La situación se reavivó tras un comentario de Damián de Santo, quien visitó recientemente la localidad y se hospedó frente a la glorieta donde se emplaza el busto realizado por el atrevido escultor Daniel Melero.

El escultor Daniel Melero posando con el intendente de Villa Cañás junto a la bizarra pieza que 'honra' la figura de Mirtha Legrand. Foto: Archivo MDZ Ante la consulta de sus invitados sobre la permanencia de la obra, la diva reveló las gestiones privadas que realizó sin éxito. "Reclamé y hasta hablé con el intendente que es amigo mío. 'Sacalo', le dije. 'No, viene gente de todos lados a verlo', me respondió", detalló con resignación y humor sobre la postura oficial de su ciudad natal, donde el monumento se ha convertido en un punto de interés turístico inesperado.

La conversación subió de tono cuando se describió la ambientación actual del sitio, sumando elementos que no son del agrado de Mirtha. El actor invitado describió que el monumento cuenta con una iluminación destacada y que el entorno está decorado con vegetación artificial, lo que provocó una reacción espontánea de la anfitriona. "¡Ay, qué impresión!", exclamó la conductora entre risas ante la mención de las flores de plástico que rodean su imagen.

Cabe recordar que esta pieza ha pasado por múltiples etapas desde su inauguración en 2023. A mediados de 2024, la estructura sufrió daños que obligaron a su retiro temporal para una restauración integral. Tras ser intervenida por tercera vez en apenas dos años, la estatua regresó a su ubicación original frente al Hotel Colón, consolidándose como un hito inamovible de la localidad santafesina.