¡Fiel a su estilo! Mirtha Legrand incomodó a una de sus invitadas con una filosa pregunta
La Chiqui le hizo una consulta a una de sus comensales y claramente provocó tensión en la mesaza de El Trece.
Mirtha Legrand se encuentra muy feliz en Mar del Plata con este inicio de ciclo y esperando febrero, donde cumplirá nada más ni nada menos que 99 años. La conductora de El Trece tuvo a grandes artistas en la mesa y, por supuesto, incomodó a una de sus invitadas.
Todo ocurrió cuando Fátima Flórez se encontraba hablando y ella decidió interrumpirla para realizarle una consulta contundente. Es que La Chiqui le preguntó si estaba peleada con Florencia Peña y la artista no dudó en responder.
"Surgió eso de una aparente pelea; La Chiqui maneja buena info. Es lo más lejano que hay; admiro a Flor, es talentosa, gran profesional y una mujer de teatro y laburante. Es lo mismo que pasó con Juana", expresó Fátima dejando en claro que está todo bien con Florencia Peña.
La filosa pregunta de Mirtha Legrand a una de sus invitadas
Luego agregó que "me pareció medio de mala leche, cuando algo es mentira, dura un día o dos y se desploma porque no tiene sustento", contó la artista. Además, ambas estuvieron juntas en un evento que se realizó justamente en Mar del Plata.
De esta manera, la actriz e imitadora que la está rompiendo con su espectáculo dejó en claro que con Florencia Peña no pasó absolutamente nada. Esto fue solo un rumor que se instaló días atrás por una famosa y supuesta "guerra de entradas".