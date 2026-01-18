La conductora de El Trece se expresó en su programa y se la pudo ver muy enojada tras la información que dieron en Duro de Domar.

El rumor de romance entre Juana Viale y Mauricio Macri tras la separación con Juliana Awada acaparó todos los portales y programas que cubren el espectáculo de nuestro país. La nieta de Mirtha Legrand decidió romper el silencio y ahora también lo hizo su La Chiqui en su programa del sábado.

Franco Torchia, periodista de C5N y quien participa como panelista en Duro de Domar, fue quien expresó que el expresidente estaría saliendo con Juana Viale. Rápidamente fue desmentido por la protagonista y ahora Mirtha fue lapidaria.

"Es una vil mentira, ayer estuve con Juanita acá... Nada que ver, es un disparate", expresó la leyenda de la televisión. Luego, agregó: "¡No sé de dónde salió eso, una locura! De dónde salen esas cosas que hacen tanto daño".

Mirtha Legrand fue lapidaria en su programa Mirtha Legrand fue lapidaria tras el rumor de romance entre Juana Viale y Mauricio Macri: "Se venía un..." En otra parte, subrayó que "se venía un juicio, es horrible, un romance con Macri que se acaba de separar. Quién inventa esas cosas que hacen tanto daño. Uno lo desmiente, pero no falta gente que diga: 'Algo habrá, algo habrá'".