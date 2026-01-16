Tras separarse de Juliana Awada, Mauricio Macri viajó a Bolonia y rearma el PRO

El ex presidente Mauricio Macri fue invitado a la Universidad de Bolonia a dar clases, a poco de conocerse su separación de Juliana Awada . El exmandatario dio clases de liderazgo en la mencionada casa de estudios a la vez que se hizo un tiempo para reorganizar el PRO al colocar a su mano derecha Fernando Andreis como secretario general del partido.

En su cuenta de Instagram, Macri posteó un escueto mensaje en el que contó: “Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”.

Desde que comenzó a alejarse del poder, Macri ocupa su tiempo con una de sus actividades favoritas que tiene que ver con las clases que imparte sobre liderazgo en la Universidad de Bolonia .

En paralelo, Macri dispuso cambios en la conducción de PRO. El diputado nacional Fernando de Andreis , mano derecha del exmandatario, será el nuevo secretario general de este espacio político. Él reemplazará en ese cargo a Facundo Pérez Carletti , quien asumió como legislador en Santiago del Estero y apuesta a ser candidato a intendente de la capital provincial en 2026.

Según comunicó la conducción amarilla, De Andreis asume “con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un Pro unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país”. Además, señalaron que ”su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al Pro a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa".

De Andreis es un dirigente de máxima confianza de Mauricio Macri. De hecho, fue uno de los dos candidatos a legisladores nacionales —junto a Antonela Giampieri— que el PRO logró incorporar en la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre pasado. Su mandato se extiende hasta 2029 y busca ganar visibilidad pública.

En el peor momento de su vínculo con Javier Milei, el líder de Pro insiste en que intentará que su partido construya una alternativa a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Su objetivo, como expresó recientemente, es que su fuerza tenga un candidato a presidente en 2027.

La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada

Estas actividades de Macri se conocen luego de que se oficializara su ruptura con Juliana Awada, con quien compartió un vínculo de 15 años y tiene a Antonia como hija en común. El pasado fin de semana se conoció finalmente que ambos están separados de común acuerdo, luego de haber compartido las fiestas de fin de año.