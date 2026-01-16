Tras separarse de Juliana Awada, Mauricio Macri viajó a Bolonia y rearma el PRO
El expresidente fue invitado a dar clases en Italia. Ubicó como secretario general de PRO a Fernando de Andreis.
El ex presidente Mauricio Macri fue invitado a la Universidad de Bolonia a dar clases, a poco de conocerse su separación de Juliana Awada. El exmandatario dio clases de liderazgo en la mencionada casa de estudios a la vez que se hizo un tiempo para reorganizar el PRO al colocar a su mano derecha Fernando Andreis como secretario general del partido.
En su cuenta de Instagram, Macri posteó un escueto mensaje en el que contó: “Nuevamente en Bolonia, donde nació la primera universidad moderna del mundo en 1088, disfrutando de dar clases de liderazgo en la Bologna Business School. Gracias a la facultad por esta invitación y a todos los estudiantes que participan”.
Desde que comenzó a alejarse del poder, Macri ocupa su tiempo con una de sus actividades favoritas que tiene que ver con las clases que imparte sobre liderazgo en la Universidad de Bolonia.
En paralelo, Macri dispuso cambios en la conducción de PRO. El diputado nacional Fernando de Andreis, mano derecha del exmandatario, será el nuevo secretario general de este espacio político. Él reemplazará en ese cargo a Facundo Pérez Carletti, quien asumió como legislador en Santiago del Estero y apuesta a ser candidato a intendente de la capital provincial en 2026.
Según comunicó la conducción amarilla, De Andreis asume “con el desafío de renovar, modernizar y seguir construyendo un Pro unido, fuerte y con mirada de futuro en todo el país”. Además, señalaron que ”su designación expresa la voluntad de seguir fortaleciendo la organización partidaria, profundizar el trabajo federal y adaptar al Pro a los desafíos políticos y sociales de esta nueva etapa".
De Andreis es un dirigente de máxima confianza de Mauricio Macri. De hecho, fue uno de los dos candidatos a legisladores nacionales —junto a Antonela Giampieri— que el PRO logró incorporar en la lista de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre pasado. Su mandato se extiende hasta 2029 y busca ganar visibilidad pública.
En el peor momento de su vínculo con Javier Milei, el líder de Pro insiste en que intentará que su partido construya una alternativa a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. Su objetivo, como expresó recientemente, es que su fuerza tenga un candidato a presidente en 2027.
La separación de Mauricio Macri y Juliana Awada
Estas actividades de Macri se conocen luego de que se oficializara su ruptura con Juliana Awada, con quien compartió un vínculo de 15 años y tiene a Antonia como hija en común. El pasado fin de semana se conoció finalmente que ambos están separados de común acuerdo, luego de haber compartido las fiestas de fin de año.