La bomba que se reveló tras la separación de Mauricio Macri y Juliana Awada: "Ella estaría saliendo con..."

El pasado domingo 11 de enero, se conoció que Mauricio Macri y Juliana Awada le pusieron punto final a su relación. El expresidente de la Nación Argentina y la empresaria compartieron quince años de amor.

El tema dominó la agenda de los programas de espectáculos durante el lunes. En La mañana con Moria, Gustavo Méndez deslizó una primera versión al asegurar que " Juliana Awada estaría conociendo a un empresario argentino y para ser más precisos no vive en Argentina".

Sin embargo, horas más tarde surgió una información distinta. En Puro Show, Marcia Frisciotti, conocida como "Pochi", aportó otro dato que generó impacto y abrió nuevas hipótesis sobre el final de la relación.

"A mí lo que me llega, Angie, lo voy a decir en potencial, es que ella estaría saliendo con un italiano multimillonario. Lo tiro en potencial, ya diremos el nombre, porque esto va a ser inminente que salga a la luz", aseguró la panelista.

Ante esa declaración, Pampito buscó precisión y le consultó: "Vos lo que estás diciendo, o la información que a vos te llegaría, es que la relación entre Mauricio y Juliana se habría terminado porque ella estaría conociendo otra persona".

La panelista asintió y luego añadió: "Lo que a mí me llegó es que ella estaría viéndose hace un tiempo con un multimillonario italiano. Ella viaja mucho a Europa, así es que a mí no me sorprende para nada, y viaja mucho a Europa sola".

Por último, Frisciotti aportó una mirada más emocional sobre la expareja y el proceso de separación: "Yo creo que él, Macri, siempre estuvo muy enamorado de ella, y claramente hay veces que con la vida te va llevando por otros lados y me parece que ese amor es el que hace que tal vez quieran que esta relación se disuelva sanamente".