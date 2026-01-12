La conductora de El Trece generó polémica en su programa mientras debatían sobre la separación del momento.

Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron ponerle punto final a su historia de amor luego de estar 15 años juntos y construir una hermosa familia. El expresidente y la diseñadora de modas blanquearon la ruptura sorprendiendo a todo el mundo.

Desde el entorno expresaron que "entre aquel primer distanciamiento de fines del 2024 y la decisión de separarse pasaron charlas con mucho amor y, haciendo hincapié en la maravillosa historia que vivieron juntos".

Con el correr de las horas se fueron conociendo diversas versiones, entre las que se encuentran un supuesto vínculo de Macri con Juana Viale y ahora salió a la luz que su exmujer estaría conociendo a un importante empresario ligado al mundo de las finanzas.

Moria Casán y un picante gesto al hablar sobre Juliana Awada y Mauricio Macri El polémico gesto que hizo Moria Casán al hablar de la separación de Juliana Awada y Mauricio Macri Esta segunda información se dio en el programa de Moria Casán, donde la conductora hizo un polémico gesto mientras debatían sobre la expareja. Todo ocurrió cuando justamente Gustavo Méndez contó que la ex primera dama estaría conociendo a un nuevo hombre.