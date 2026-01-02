Moria Casán fue al hueso y descolocó en vivo a Julieta Poggio con una pregunta incómoda: "¿Sos...?"
La ex Gran Hermano participó de un móvil en La mañana con Moria y la diva activó su lengua karateca con una pregunta que descolocó a todos.
Este viernes, Julieta Poggio fue entrevistada en un móvil de La mañana con Moria y protagonizó un mano a mano descontracturado, sin filtros y con confesiones que no pasaron desapercibidas. La actriz e influencer se animó a hablar de temas incómodos, expuso límites personales y dejó varias definiciones contundentes.
Fiel a su estilo frontal, Moria Casán no anduvo con rodeos y le lanzó una pregunta directa que sorprendió a la invitada: "¿Sos o serías gato?".
Lejos de esquivar el tema, la ex Gran Hermano respondió sin vueltas: "No, nunca lo sería. De hecho, soy bastante asquerosa con los hombres. En el boliche cuando se me acercan y me quieren chamuyar salgo corriendo. Si alguien me gusta lo encaro yo".
La influencer profundizó su postura y habló del hartazgo que le generan ciertas actitudes masculinas en el espacio público. "Me vivo peleando con pajeros en la calle todos los días. Educo a todos. Me dicen cosas asquerosas pero cuando los mirás a los ojos medio que se descolocan porque no esperan que les contestes", contó Poggio.
La charla subió aún más de tono cuando Moria quiso saber si alguna vez le ofrecieron dinero a cambio de sexo. Julieta volvió a ser tajante: "Sí, por redes sociales me pasó. Jamás lo aceptaría. Yo creo que cada una es libre de hacer lo que quiera y no juzgo para nada, pero yo jamás lo haría porque soy muy asquerosa".
Para cerrar, Julieta Poggio sorprendió al describir su tipo ideal de hombre, alejándose de cualquier estereotipo de galán mediático. Según contó, le atraen los perfiles bajos y reservados: "Me gustan los que están calladitos y tímidos en una esquina".