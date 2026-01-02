Moria Casán fue al hueso y descolocó en vivo a Julieta Poggio con una pregunta incómoda: "¿Sos...?"

La ex Gran Hermano participó de un móvil en La mañana con Moria y la diva activó su lengua karateca con una pregunta que descolocó a todos.

Este viernes, Julieta Poggio fue entrevistada en un móvil de La mañana con Moria y protagonizó un mano a mano descontracturado, sin filtros y con confesiones que no pasaron desapercibidas. La actriz e influencer se animó a hablar de temas incómodos, expuso límites personales y dejó varias definiciones contundentes.

Fiel a su estilo frontal, Moria Casán no anduvo con rodeos y le lanzó una pregunta directa que sorprendió a la invitada: "¿Sos o serías gato?".

Lejos de esquivar el tema, la ex Gran Hermano respondió sin vueltas: "No, nunca lo sería. De hecho, soy bastante asquerosa con los hombres. En el boliche cuando se me acercan y me quieren chamuyar salgo corriendo. Si alguien me gusta lo encaro yo".

La influencer profundizó su postura y habló del hartazgo que le generan ciertas actitudes masculinas en el espacio público. "Me vivo peleando con pajeros en la calle todos los días. Educo a todos. Me dicen cosas asquerosas pero cuando los mirás a los ojos medio que se descolocan porque no esperan que les contestes", contó Poggio.

Esto fue lo que le dijo Moria Casán a Julieta Poggio en La mañana con Moria La Incómoda Pregunta Que Le Hizo Moria Casán A Julieta Poggio La charla subió aún más de tono cuando Moria quiso saber si alguna vez le ofrecieron dinero a cambio de sexo. Julieta volvió a ser tajante: "Sí, por redes sociales me pasó. Jamás lo aceptaría. Yo creo que cada una es libre de hacer lo que quiera y no juzgo para nada, pero yo jamás lo haría porque soy muy asquerosa".