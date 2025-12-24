Moria Casán apuntó contra Wanda Nara: "Es una Kardashian de cabotaje"

En un cierre de ciclo marcado por el éxito mediático, la máxima referente del espectáculo nacional analizó la actualidad de la farándula con su habitual acidez. Durante un balance de su temporada televisiva, Moria Casán no esquivó los temas de agenda y puso el foco en el romance del momento. Fiel a su estilo, desestimó la originalidad del vínculo que protagoniza Wanda Nara con su actual pareja, Martín Migueles, comparando la dinámica de todo su entorno familiar con la de la famosa familia Kardashian.

Sobre este punto, la diva fue contundente al señalar la naturaleza del vínculo: "Es una historia de más de lo mismo, donde se entretienen por un rato y después hacen su vida. Ya está. Es toda una familia que hace un reality, es como ver unas Kardashian de cabotaje". Con esta frase, la figura de la calle Corrientes dejó en claro que, para ella, el despliegue mediático del clan Nara no es más que una repetición de fórmulas ya vistas, restándole trascendencia a la pareja que hoy acapara los portales.

Captura de pantalla (696) Los detalles de la serie biográfica de Moria Casán y el vínculo con Sofía Gala Castiglione Más allá de las críticas, la artista atraviesa un momento de profunda introspección profesional debido a la producción de su serie biográfica. El proyecto, que llegará próximamente a las pantallas de streaming, ha generado un proceso de reconexión emocional muy fuerte con su hija. Según relató Moria, el hecho de que la joven actriz interprete a su propia madre ha creado una simbiosis única, permitiéndoles revisitar juntas la historia familiar desde una perspectiva espiritual y casi metafísica.

LA PRIMERA ONE, MI AMOR Sofía Gala interpreta a su mamá en la serie de ficción sobre la vida d Sofía Gala interpretará a Moria Casán. Foto: Archivo MDZ Respecto a este fenómeno artístico, la conductora de "La Mañana con Moria" expresó: "La serie es impresionante. Con mi hija estamos en introspección, somos cuánticas porque modificamos el pasado y el futuro. Es como que estoy embarazada de ella, estamos muy ascendidas. Me está habitando mi ADN. Es muy loco lo que ocurre". Esta etapa de plenitud se complementa con su satisfacción por el desempeño de su ciclo matutino, del cual destacó: "Es un programa fantástico, que adoro, llevamos un mes y está muy instalado".