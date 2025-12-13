¿La China Suárez y L-Gante? Moria Casán arrinconó al cantante con una pregunta y él dijo toda la verdad

Moria Casán no creyó en la versión del artista de cumbia 420 sobre su relación con la China Suárez y quiso sacarle más información.

La televisión ardió cuando L-Gante se sentó en el living de Moria Casán. El encuentro prometía ser explosivo y la conductora no defraudó, sometiendo al artista a un ping-pong sin anestesia sobre los temas más resonantes de su vida amorosa y mediática.

Qué pasó con la China Suárez y L-Gante La conductora acorraló al artista sobre su coincidencia con la China Suárez en 2024, durante la grabación del videoclip "Llora como un arrepentido". "¿Pasó algo con la China? ¿Te gusta?", preguntó directamente. L-Gante, entre risas incómodas, contestó: "Trabajamos bien profesionalmente... No me quemés, no pasó nada".

La pregunta de Moria Casán que casi mandó al frente a L-Gante sobre la China Suárez. Moria, sin embargo, desconfió: “Yo pienso que no te creo. Porque vos sos muy caballero… y sin embargo cuidás a la mujer”. El artista cerró el tema apelando a su rol paterno: “Claro, menos si es mujer. Mi hija es mujer”.

El punto final con Wanda: "Mucho conflicto" Elian Valenzuela comenzó desgranando los motivos del quiebre definitivo con la influencer. Lejos de la espectacularidad, el desgaste fue por la presión externa y los cruces: “Poco a poco ya convivíamos con mucho conflicto por temática ajena y uno ya decidía hacer cada vez más la suya”.

El punto de inflexión fue un viaje a Europa, donde la tensión escaló. Tras una discusión en Milán, donde Wanda lo había "segundeado" en una gira, la empresaria decidió volver, mientras él siguió camino a un destino que quedó marcado como el final de su historia: "Ibiza nos separó".