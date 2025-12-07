La China Suárez fue lapidada por una periodista chilena con una fuerte acusación: "En más de una oportunidad"

La actriz, quien estuvo de festejo hace unos días por su primer aniversario con Mauro Icardi; fue duramente criticada en Chile: los detalles.

La China Suárez no tiene la mejor de las imágenes públicas en Chile. El país trasandino lleva en su memoria la mediática relación con Benjamín Vicuña. En este contexto, una periodista chilena encendió las alarmas sobre una supuesta "obsesión" de la actriz con uno de los escenarios más prestigiosos de Latinoamérica.

Según aseguró la periodista chilena Cecilia Gutiérrez, la China Suárez ha iniciado un lobby personal para conseguir un lugar como jurado en el Festival de Viña del Mar: “Le ha escrito en más de una oportunidad a la producción general del Festival de Viña para ofrecerse como jurado del festival”.

La periodista aclaró un punto clave: las negociaciones no son un recuerdo de la "época en que estuvo con Benjamín Vicuña", sino que son recientes. "Ella está hace poco escribiendo a la producción", enfatizó.

"No es querida" Embed - La China Suárez fue lapidada en un programa chileno y quedó expuesta: "En más de una oportunidad" Por otro lado y hace unas semanas, el periodista chileno Mario Solís aportó el contexto que explica la complejidad de la postulación de la actriz. Solís recordó que María Eugenia había rechazado participar en programas de chimentos, y explicó que esta actitud está directamente ligada a su objetivo:

“Como ella pretende llegar al Festival de Viña como jurado, y sabe que estar en un programa así le puede generar una que otra controversia, no aceptó”, señaló.