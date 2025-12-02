¿Palito a Wanda Nara? La China Suárez mostró la decoración navideña y un detalle sorprendió a todos
La actriz compartió un video con Mauro Icardi adornando todo por Navidad y un elemento no pasó desapercibido.
El final del 2025 está llegando y eso significa que la Navidad está cada vez más cerca. Los famosos ya van palpitando la fiesta y en las últimas horas quienes decidieron decorar con anticipación fueron nada más ni nada menos que Mauro Icardi y la China Suárez, quienes mostraron el paso a paso en sus redes y un detalle no pasó desapercibido.
La actriz publicó un emotivo video del reencuentro con sus hijos, Amancio y Magnolia, en Turquía y compartió con sus seguidores la reacción de los pequeños con la exclusiva y lujosa decoración navideña que preparó con su novio, Mauro Icardi.
Te Podría Interesar
La decoración navideña que mostró la China Suárez y que se viralizó por los detalles
Sin embargo, otro de los videos donde se los puede ver a ambos decorando se viralizó debido a pequeños adornos que hicieron recordar a Wanda Nara. Los usuarios rápidamente encontraron similitudes con la decoración que Wanda había publicado en Navidades pasadas.
Desde pequeños arbolitos con temática navideña hasta el uso de un Papá Noel de tamaño mediano que ubicaron en el centro de su living, que Wanda había apoyado en una columna. Esto, por supuesto, fue tomado como una clara indirecta contra la conductora de Telefe.