La actriz compartió un video con Mauro Icardi adornando todo por Navidad y un elemento no pasó desapercibido.

El final del 2025 está llegando y eso significa que la Navidad está cada vez más cerca. Los famosos ya van palpitando la fiesta y en las últimas horas quienes decidieron decorar con anticipación fueron nada más ni nada menos que Mauro Icardi y la China Suárez, quienes mostraron el paso a paso en sus redes y un detalle no pasó desapercibido.

La actriz publicó un emotivo video del reencuentro con sus hijos, Amancio y Magnolia, en Turquía y compartió con sus seguidores la reacción de los pequeños con la exclusiva y lujosa decoración navideña que preparó con su novio, Mauro Icardi.

La decoración navideña que mostró la China Suárez y que se viralizó por los detalles ¿Palito a Wanda Nara? La China Suárez mostró la decoración navideña y un detalle sorprendió a todos Sin embargo, otro de los videos donde se los puede ver a ambos decorando se viralizó debido a pequeños adornos que hicieron recordar a Wanda Nara. Los usuarios rápidamente encontraron similitudes con la decoración que Wanda había publicado en Navidades pasadas.