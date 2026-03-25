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Yanina Latorre

Escándalo total: el furioso cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson por un polémico video

Las figuras discutieron fuertemente luego de que la conductora de América expresó que tendría en su poder un video sobre Evangelina.

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¿Estalla una nueva guerra en la televisión?&nbsp;

¿Estalla una nueva guerra en la televisión? 

Foto: Instagram / @evangelinaanderson / captura de video América TV.

Yanina Latorre y Evangelina Anderson protagonizaron una fuerte pelea en las redes sociales luego de un posteo que realizó la cuenta de X (antes Twitter) del programa de la expanelista de LAM. La discusión fue contundente y se viralizó al instante.

"Evangelina sigue negando el polémico video… 'Yo soy empática con las mujeres y no hago lo que no me gusta que me hagan'", escribieron en el perfil de Sálvese Quien Pueda dando a entender que habría un video íntimo de la modelo con un hombre casado. Evangelina Anderson leyó este posteo y fue contundente con la respuesta.

"¿Qué polémico video? muéstrenlo. Si no lo muestran es porque no existe. Yani me dijo que lo iba a mostrar y yo aún sigo esperando…", sentenció la exmujer de Martín Demichelis sobre el supuesto video que tiene en su poder Yanina Latorre.

El furioso cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson

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Yanina Latorre y Evangelina Anderson encendieron las redes con su discusión.

Yanina Latorre y Evangelina Anderson encendieron las redes con su discusión.

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Yanina no se quedó callada y arremetió contra la participante de MasterChef Celebrity: "Estás muy pendiente. Te lo dije en persona, no voy a mostrar el video! No me interesa lo que digas, siempre fuiste negadora serial".

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La contundente respuesta de Yanina Latorre.

La contundente respuesta de Yanina Latorre.

"Hacés lo mismo con Ian Lucas… mandás fotos editadas con IA y bien sabes que el video no lo voy a mostrar… seguí en la tuya. Besis", cerró de forma tajante Yanina Latorre y Evangelina Anderson decidió no contestar la publicación.

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