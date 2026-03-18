El fuerte anticipo de Yanina Latorre sobre el escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Un nuevo escándalo parece estar naciendo en el mundo de la música de nuestro país y tiene como protagonistas a dos grandes referentes. Se trata nada más y nada menos que de Emilia Mernes y Tini Stoessel, quien dejó de seguirla en sus redes.

Tini dejó de seguir a Emilia Mernes, un gesto que en el código de las celebridades equivale a una declaración de guerra fría. Sin embargo, la pareja de Duki no dejó de seguir a la artista en Instagram.

Yanina Latorre compartió una fuerte información tras el estallido y fue contundente: "Es verdad que las botineras no la quieren a Emilia... Ahora Tuli Acosta y Taichu (ex de Thiago PZK) también dejaron de seguir a Emilia Mernes".

Yanina Latorre habló de la gran polémica Yanina Latorre Yanina Latorre picante. Foto: Instagram / @yanilatorre. En su canal de difusión reveló que se encuentra haciendo diferentes investigaciones y podría dar a conocer todo en Sálvese Quien Pueda. Quien también se encuentra involucrada es María Becerra y Yanina hizo referencia a ella en otro posteo: "Les estoy armando el lor de Emilia, María y Tini. Denme tiempo".