El fuerte anticipo de Yanina Latorre sobre el escándalo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes
La conductora de América sorprendió a sus seguidores al compartir información contundente.
Un nuevo escándalo parece estar naciendo en el mundo de la música de nuestro país y tiene como protagonistas a dos grandes referentes. Se trata nada más y nada menos que de Emilia Mernes y Tini Stoessel, quien dejó de seguirla en sus redes.
Tini dejó de seguir a Emilia Mernes, un gesto que en el código de las celebridades equivale a una declaración de guerra fría. Sin embargo, la pareja de Duki no dejó de seguir a la artista en Instagram.
Yanina Latorre compartió una fuerte información tras el estallido y fue contundente: "Es verdad que las botineras no la quieren a Emilia... Ahora Tuli Acosta y Taichu (ex de Thiago PZK) también dejaron de seguir a Emilia Mernes".
Yanina Latorre habló de la gran polémica
En su canal de difusión reveló que se encuentra haciendo diferentes investigaciones y podría dar a conocer todo en Sálvese Quien Pueda. Quien también se encuentra involucrada es María Becerra y Yanina hizo referencia a ella en otro posteo: "Les estoy armando el lor de Emilia, María y Tini. Denme tiempo".
El fuerte anticipo que realizó Yanina Latorre
"Hay dos malísimas, hay una choriza jajajaajaj estoy armando la historia. Hay una muy zor...", escribió la conductora de América anticipando la fuerte información que compartirá con el correr de las horas.