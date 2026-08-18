Salió a la luz la importante amenaza que La China Suárez le habría hecho a Benjamín Vicuña: "Lo amenaza que tiene..."

Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda la supuesta maniobra al límite con la que la actriz tendría acorralado a su expareja en privado.

El conflicto entre La China Suárez y Benjamín Vicuña volvió a quedar en el centro de la escena luego de una fuerte versión que lanzó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda. La conductora aseguró que la actriz conservaría en su poder material comprometedor de su expareja y que incluso lo habría utilizado como parte de una amenaza.

La información surgió en medio de la polémica que involucra a la artista, al actor y también a Mauro Icardi. Según contó Latorre, la relación entre los ex habría atravesado un nuevo episodio de tensión a raíz de la supuesta existencia de videos que podrían comprometer a Vicuña.

Yanina Latorre fue quien dio la información. Captura de pantalla Youtube América TV. "Ella le hizo una amenaza, ella a él lo amenaza que tiene videos y cosas de él que va a publicar", afirmó la conductora al aire de su programa, sin brindar mayores detalles acerca del contenido de ese material.

Las declaraciones de la conductora sumaron así un nuevo ingrediente a una disputa que, en los últimos días, también habría involucrado a Mauro Icardi. El futbolista habría decidido salir al cruce de Benjamín Vicuña, lo que abrió otro frente en medio de la controversia y provocó una rápida repercusión en las redes sociales y los programas de espectáculos.