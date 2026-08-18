Este fue el terrible comentario de Ricardo Canaletti a la hinchada de River que produjo la furia de Matias Bertolotti en TN

Tras las polémicas frases vertidas al aire durante la cobertura en el Monumental, el periodista de la señal explotó frente a la cámara.

La conducción de Mario Massaccesi fue marco de un tenso momento entre las figuras del canal. / captura TN

Una picante interna televisiva se desató en la pantalla de TN luego del triunfo de River Plate por 2 a 0 frente a Argentinos Juniors. Todo comenzó cuando el cronista Santiago Martella analizaba una jugada polémica del fin de semana durante la salida del estadio Monumental.

Inesperado cruce en TN tras el partido de River Plate vs Argentino Juniors En ese momento, Ricardo Canaletti intervino de forma muy dura contra la hinchada local que se retiraba del predio. “Hay un problema con el cementerio de la Chacarita porque fueron a sacar a todos los muertos para llevarlos a la cancha de River”, lanzó el periodista de policiales.

Así respondió Matías Bertolotti con furia La respuesta no tardó en llegar. Durante la emisión conducida por Mario Massaccesi, Matías Bertolotti tomó la palabra y, mirando fijamente a la cámara, cruzó de manera directa a su compañero de canal.

“Le quiero mandar un mensajito a un periodista de acá del canal, tranquilo con las versiones y los dichos que decís. Es el señor Canaletti, y lo digo en serio”, inició el meteorólogo, reconocido simpatizante del equipo millonario.

Con un tono firme, remarcó los riesgos de emitir esa clase de comentarios en televisión abierta. “Hay que tener cuidado con incitar a la violencia, Ricardito querido. Decir que son muertos todos los hinchas de River es muy grave”, continuó indignado.