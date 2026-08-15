¡Escándalo internacional! Acusan a una famosa argentina de ser muy sucia en la televisión mexicana

El orden de la cocina y la basura desataron un inesperado cruce que genera repercusión dentro y fuera del programa.

El paso de la figura argentina por la televisión azteca suma episodios de tensión. / Archivo

Flor Vigna quedó en el centro de la polémica durante su estadía en La Casa de los Famosos México. Su participación se vio empañada por las severas críticas de la reconocida actriz Cynthia Klitbo, quien cuestionó sin piedad sus conductas dentro del encierro.

Apuntan todos contra Flor Vigna en México La figura mexicana se refirió a la cantante argentina como “la Florecita del campo” y apuntó directamente contra su falta de colaboración en la casa. “A mí la gente huevona me molesta. Demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, lanzó tajante frente a las cámaras.

Las costumbres diarias de la cantante generaron rechazo entre sus compañeros de casa. Captura TV Entre sus principales reclamos, la participante detalló el desorden que deja la ex de Nico Occhiato a la hora de alimentarse. Contó que abre recipientes buscando qué comer y luego se retira sin acomodar nada, asegurando que “es todo lo que hace en todo el día”.

Las críticas también abarcaron las normas de etiqueta y la falta de higiene al compartir la mesa diaria. “De repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella”, expresó la mexicana.

Flor Vigna enfrenta sus semanas más difíciles dentro del reality mexicano. Captura de TV A su vez, Klitbo sostuvo que la argentina suele justificarse por su condición de visitante para esquivar las responsabilidades compartidas. “Va de uno en otro, ‘es que yo como soy extranjera’. No colabora, no limpia nada”, remarcó.