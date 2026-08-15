Tomá nota: Noelia Marzol mostró cómo hizo para recuperar los glúteos que perdió tras su embarazo

Con 39 años y dos niños pequeños, la artista compartió el proceso para recuperar la masa muscular después del embarazo.

Noelia Marzol enseñó en sus redes sociales los avances logrados tras sus dos embarazos. / Instagram @noeliamarzolok

Noelia Marzol volvió a captar la atención de sus seguidores de Instagram con una publicación que expone su constancia diaria. La bailarina se filmó de perfil frente al espejo para mostrar la notable transformación de su figura tras atravesar dos maternidades.

Así podés recuperar tus glúteos, como Noelia Marzol A sus 39 años, la actriz es madre de Donatello y Alfonsina, fruto de su matrimonio con el futbolista Ramiro Arias. Luego de dar a luz a su segunda hija, decidió enfocarse en un plan de entrenamiento supervisado por su entrenadora personal para recuperar el tono muscular.

La artista realiza rutinas personalizadas para recuperar la masa muscular perdida durante la gestación. Instagram captura En el video compartido en sus historias, Marzol lució los resultados de su disciplina y acompañó las imágenes con un mensaje directo. “Recuperando los glúteos perdidos con la maternidad”, redactó junto al clip donde etiquetó a su instructora.

La artista suele documentar en sus plataformas el compromiso con sus rutinas físicas y la exigencia que requiere sostener hábitos saludables en medio de la crianza. Para ella, el gimnasio se transformó en un espacio clave de constancia.

La conductora acostumbra publicar en sus plataformas el paso a paso de su exigente rutina física. Instagram @noeliamarzolok El objetivo principal expuesto por Noelia Marzol apunta a ganar la masa muscular que fue perdiendo a lo largo de los procesos de gestación. Su gesto natural al mostrar el proceso real generó inmediatas reacciones entre quienes siguen de cerca su día a día.