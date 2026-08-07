Antonela Roccuzzo se tomó vacaciones: sus mejores bikinis y el relax que levantó suspiros en Instagram

A bordo de una embarcación de lujo, la influencer lució los colores patrios y cautivó a sus fanáticos en las redes.

Con el Mundial 2026 ya finalizado, Antonela Roccuzzo y Lionel Messi buscaron un refugio de tranquilidad para descansar en familia. La pareja optó por quedarse en Miami para desconectar de la rutina y disfrutar del clima cálido lejos del ruido mediático.

La influencer posó sonriente en un cálido abrazo junto a uno de sus hijos. Instagram @antonelaroccuzzo A través de sus redes sociales, la empresaria rosarina publicó un álbum de imágenes para repasar los mejores momentos de sus vacaciones.

En foto: Anto Roccuzzo y sus bikinis para relajarse en la playa En una de las postales que más interacciones generó, la influencer posó a bordo de un yate con una bikini celeste y blanca. Con un paisaje paradisíaco de fondo, dejó en claro lo relajada que transita estos días de sol y mar.

La empresaria rosarina eligió un traje de baño celeste y blanco para su jornada de navegación. Instagram @antonelaroccuzzo Además de retratar abrazos sonrientes junto a uno de sus hijos, la rosarina compartió imágenes de sus costumbres cotidianas. El infaltable mate acompañado por medialunas formó parte del recorrido fotográfico que cautivó a sus seguidores.

Antonela Roccuzzo disfrutó de un paseo en yate por las costas de Miami. Instagram @antonelaroccuzzo Los elegidos de Anto para el verano Aun durante los días de descanso, la esposa del capitán de la Selección no abandonó su marcada pasión por la literatura. En esta oportunidad, eligió sumergirse en la lectura de la saga fantástica de Holly Black, que incluye títulos como El príncipe cruel, El rey malvado y La reina de nada.