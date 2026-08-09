Tiene 19 años, millones de reproducciones y un sueño pendiente: quién es Max Carra, la nueva figura de la cumbia

Hay decisiones que parecen pequeñas cuando se toman, pero que con el tiempo pueden cambiar una vida. Para Max Carra , la música siempre estuvo presente . Desde chico, cuando golpeaba las ollas de su casa como si fueran una batería, hasta las noches frente a una computadora creando canciones y contenido para las redes sociales, hubo algo que nunca dejó de acompañarlo: las ganas de hacer música.

Hoy, con apenas 19 años, ese juego de infancia se convirtió en una carrera que crece a pasos agigantados. Millones de reproducciones, colaboraciones con artistas consagrados y presentaciones todos los fines de semana forman parte de una realidad que, hasta hace no tanto tiempo, parecía imposible.

Su nuevo lanzamiento, “Por fin me animo” , representa justamente ese espíritu. La canción nació de manera espontánea durante una jornada de composición en su casa y rápidamente se diferenció del resto del material que venía trabajando. “Sentimos una energía distinta de lo que queríamos, de la línea que veníamos buscando como estilo de canción”, contó sobre el nacimiento del tema.

Pero detrás del éxito hay una historia de perseverancia. Max no recuerda un momento puntual en el que se sentó con su familia para anunciar que iba a dedicarse a la música. Simplemente, la música siempre estuvo ahí. “Yo siempre hice. Arranqué tocando la batería, era la típica de las ollas de mi vieja ”, recordó durante la entrevista con MDZ .

Su hermano también fue una pieza fundamental en ese camino. De hecho, fue él quien tomó una decisión mucho más arriesgada: dejó los estudios y el trabajo para acompañar de lleno el proyecto musical de Max cuando todavía era muy chico. “Son años de laburo, de estar todos los días, toda la noche trabajando”, explicó el cantante al recordar aquellos primeros pasos.

De tocar en su casa a escuchar sus canciones en los boliches

El gran salto llegó con las redes sociales. Max tenía 17 años cuando una noche, cerca de las tres de la madrugada, se le ocurrió grabar un cover con un piano. Al día siguiente debía levantarse temprano para ir al colegio, pero decidió hacerlo de todos modos. Lo que pasó después cambió su vida. “De un día para otro cambió mi vida”, recordó.

Max Carra presentó "Por fin me animo". Gentileza

Ese crecimiento terminó de explotar con “Tu jardín con enanitos”, una reversión que se convirtió en uno de los grandes puntos de inflexión de su carrera y que llegó a acumular decenas de millones de visualizaciones. Desde entonces, la escena cambió por completo. Aquello que comenzó con videos caseros terminó transformándose en canciones que suenan en boliches, autos y redes sociales.

“Cuando me mandan videos y veo que está sonando el tema en un boliche, es hermoso. Me llena el alma”, contó Max. Y aunque disfruta ese reconocimiento, también entiende que detrás de esos resultados hay una enorme cantidad de trabajo: “Siento que uno trabaja para esto, entonces me siento merecedor un poco de que pase eso”.

Actualmente, el artista continúa consolidando una comunidad de millones de seguidores y sumando colaboraciones con nombres importantes de la música argentina y regional. Su proyecto “Viajemos en el tiempo” nació precisamente de esa búsqueda por recuperar canciones conocidas y llevarlas al terreno de la cumbia.

“Las redes me cambiaron la vida”

Para un artista de su generación, las redes sociales fueron mucho más que una herramienta de promoción: fueron la puerta de entrada a una carrera profesional. Max lo sabe en primera persona. “Las redes para el artista son lo más importante que hay. A mí me cambiaron la vida”, aseguró durante la entrevista.

Max Carra es originario de Carlos Spegazzini, Ezeiza. Gentileza

Sin embargo, también reconoce que mantenerse vigente en ese universo implica un esfuerzo constante. Crear contenido, promocionar canciones y encontrar nuevas formas de conectar con el público forman parte de su rutina.

Su historia demuestra, además, que el éxito no necesariamente llega de manera lineal. Antes de encontrar las canciones que explotaron, hubo muchos temas que no funcionaron como esperaba. “Yo venía de tener 10.000 visitas y no estaba mal, pero pasar a tener tres millones en un TikTok era una locura”, contó al recordar los primeros éxitos de su proyecto de versiones.

El mensaje de Max para quienes todavía no se animan

Quizás una de las partes más interesantes de su historia no está en los números, sino en el mensaje que deja para quienes están del otro lado y todavía tienen dudas sobre si apostar por aquello que realmente quieren hacer.

Para Max, hay algo que está por encima del talento, el dinero o las oportunidades: la perseverancia. “Para mí es que se animen y que perseveren. Es lo más importante”, sostuvo. Y agregó una frase que resume buena parte de su propio recorrido: “Podés tener menos talento que otro, podés tener menos dinero que otro, podés tener todo en contra, pero si perseverás, yo creo que todo se consigue”.

El cantante también destacó la importancia de mantener los pies sobre la tierra y ser una buena persona dentro de una industria que puede cambiar de un momento a otro. “Ser personas normales es lo más importante en la industria”, afirmó, antes de cerrar con otra de las ideas que parecen atravesar su historia: “La perseverancia y el trabajo matan todo”.

El sueño que todavía falta cumplir

Aunque su presente parece sacado de una película, Max sabe que todavía queda mucho camino por recorrer. Entre sus grandes objetivos aparece uno especialmente significativo: tener un show propio y lograr que el público compre una entrada exclusivamente para verlo. “Me gustaría un Gran Rex, lo que sea, pero algo propio, que la gente pague mi entrada”, confesó.

Mientras tanto, sigue trabajando en nuevas canciones, colaboraciones y proyectos. “Por fin me animo” aparece en ese recorrido como una declaración de principios: una canción propia, diferente a lo que venía haciendo y nacida de la necesidad de seguir buscando una identidad artística.

A los 19 años, Max Carra ya consiguió algo que muchos artistas persiguen durante toda una vida: convertir una pasión que nació jugando en su casa en una profesión. Y, quizás, por eso su mensaje trasciende a la música. Porque antes de los millones de reproducciones, de los escenarios y de las colaboraciones, hubo un chico que simplemente decidió sentarse frente a una computadora, agarrar un instrumento y probar.