Max Carra anunció su nuevo lanzamiento tras una serie de éxitos de cumbia: así es "Por fin me animo"

Max Carra es uno de los jóvenes artistas con mayor proyección dentro de la escena musical argentina . Con tan solo 18 años, Max se viene consolidando como uno de los cantantes del momento por estar delante de exitosas colaboraciones como es el caso de “Tu Jardín Con Enanitos (Cumbia) y “Buenos Días”, junto a Valentino Merlo.

Ahora, el cantante, compositor y productor oriundo de Carlos Spegazzini, partido bonaerense de Ezeiza, anunció el lanzamiento de “Por fin me animo”, una canción que marca una nueva etapa en su recorrido artístico.

Tras el éxito de “Vida” y “Buenos Días”, su colaboración con Valentino Merlo, Max Carra comenzó a trabajar en sus próximos proyectos. Fue así que, una tarde de composición en el piano de su casa, trabajó con su equipo en sus nuevas ideas y melodías que sonaban en su cabeza. "Fue un día que hicimos varias canciones y esa fue la que salió. Ni bien la estábamos escribiendo sentí que tenía una energía distinta", recordó el artista sobre el nacimiento de “Por fin me animo”.

Según el propio cantante, la canción se diferenció desde el inicio del resto de las ideas que habían surgido ese día. “Sentimos una energía distinta de lo que queríamos, de la línea que veníamos buscando como estilo de canción", explicó.

La presentación de “Por fin me animo” se suma a un recorrido que el artista construyó desde redes sociales. Con el concepto “Viajemos en el tiempo”, Carra publicó versiones de canciones conocidas que circularon en TikTok, Instagram y YouTube. Ese formato le permitió formar una comunidad de seguidores y ampliar la difusión de su proyecto dentro de la cumbia moderna.

Uno de los momentos de mayor alcance en ese camino fue su versión de “Tu jardín con enanitos”. Para esa reversión invitó al dúo Roze, a Valen Vargas y a Ramky en los controles. El material superó decenas de millones de visualizaciones y lo ubicó entre los nombres de la música tropical argentina con crecimiento en plataformas digitales.

A partir de ese recorrido, Carra incorporó colaboraciones con distintos artistas. Entre los nombres mencionados en el material figuran Márama, Carlos Baute, Mau y Ricky, Flor Álvarez, Lira, BM y Valentino Merlo. También participó en “Variete 4” de “Loco enamorado” con Tincho & Javi, que superó las 30 millones de escuchas en Spotify.

El proyecto de Carra combina cumbia moderna con sonidos urbanos y pop, según la información difundida sobre su carrera. Esa línea aparece ligada a su intención de ampliar la llegada del género a nuevas audiencias, sin perder el vínculo con la música popular. En esa búsqueda se ubica “Por fin me animo”, que el cantante presenta como una canción propia nacida de una experiencia de composición en su casa.