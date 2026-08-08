"No le hace asco a nada": Fernanda Iglesias acusó a un querido periodista de tener amantes y explotó todo

Tras las declaraciones de Mauro Icardi, la panelista reavivó la polémica con duras afirmaciones sobre la vida íntima de la pareja.

Fernanda Iglesias reabrió la polémica y volvió a apuntar con dureza contra Yanina Latorre. A pesar de que la conductora siempre restó importancia a los rumores sobre su matrimonio, la periodista decidió sumar comprometedores datos del pasado.

La bomba que explotó por Fernanda Iglesias El escenario para estas declaraciones fue su debut en el mundo del streaming dentro del canal Somos Love. Durante la transmisión, la comunicadora tomó como punto de partida los dichos de Mauro Icardi sobre una supuesta amante de Diego Latorre en Estados Unidos.

“Yo creo que es cierto lo de la mujer en Miami”, aseguró en el inicio de su ciclo. Inmediatamente, fue por más y dio detalles de un episodio ocurrido dentro del ámbito privado de la familia.

“Yo tengo confirmado que Diego estuvo en su momento con una de sus mucamas y la mucama tuvo que renunciar”, lanzó sin rodeos ante la sorpresa de sus compañeros de mesa.

Fernanda Iglesias utilizó su nuevo espacio de streaming para reflotar la polémica con el matrimonio Latorre. Archivo MDZ Lejos de detenerse, la panelista citó presuntos comentarios del entorno profesional del exfutbolista. “Diego no le hace asco a nada y esto lo cuentan sus propios compañeros de trabajo. Él en todos los viajes busca dónde rascar el huesito”, sostuvo.