Antonela Roccuzzo lució una bikini con un encendido guiño para Lionel Messi y la Selección argentina

Mientras se acerca la final entre Argentina y España, Antonela Roccuzzo aprovechó un momento de relax para compartir una selfie que deslumbró a sus seguidores.

Antonela Roccuzzo ha acompañado de manera incondicional a Lionel Messi y la Selección argentina durante este Mundial 2026, y en esta oportunidad la rosarina deslumbró con una bikini que muchos interpretaron como un claro guiño para el equipo nacional.

A muy poco de la final frente a España, en la que la Selección argentina apuesta por la conquista del bicampeonato, Roccuzzo aprovechó un momento de distensión en medio del acalorado verano del norte.

Desde sus historias de Instagram, la esposa de Lionel Messi compartió para sus millones de seguidores una selfie luciendo una bikini de encendido color celeste que no pasó desapercibido. Como es sabido, Antonela Roccuzzo tiene sus cábalas, y el tono del traje de baño no resulta antojadizo mientras se aproxima un momento decisivo para la Selección argentina.

Antonela Roccuzzo, incondicional aliada de Lionel Messi y la Selección argentina Antonela Roccuzzo, espléndida en Nueva York. Instagram @antonelaroccuzzo Con una expresión de serenidad que contrasta con los nervios propios de la previa de una final, la empresaria acompañó su publicación con emojis de un sol en medio de nubes, en referencia al clima en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, esa falta de cielo despejado no impidió que Roccuzzo disfrute recostada sobre una reposera y con anteojos oscuros.