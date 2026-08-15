El regreso menos pensado: Marixa Balli volvió a la conducción de Pasión de Sábado y sorprendió a todos

Tras años de marcadas diferencias, Marixa Balli tomó las riendas de la emisión sabatina e hizo una pícara referencia a su colega, Marcela Baños.

Marixa Balli volvió a ponerse al frente del clásico programa de la movida tropical. / Captura América TV

Marixa Balli protagonizó este sábado un regreso muy esperado a la pantalla de América TV. En medio de las históricas diferencias que mantiene con Marcela Baños, la intérprete de “La cachaca” se puso al frente de la conducción de Pasión de Sábado para cubrir las dos semanas de vacaciones de la presentadora oficial.

La artista ingresó al estudio tras un video que repasó los momentos más importantes de su carrera y las emotivas palabras del locutor Alejandro Beltzer, quien la definió como la persona ideal para ocupar el puesto.

La aclaración picante de Balli a Baños en Pasión de Sábado Visiblemente conmovida por el cálido recibimiento de la producción, Marixa destacó el cariño recibido desde su llegada al canal. "Gracias Pablo Serantoni. Una maravilla volver a esta casa que fue parte de mi vida mucho tiempo también", expresó.

La cantante aprovechó la apertura del ciclo para enviar un mensaje conciliador a Marcela Baños. Captura América TV Sin embargo, antes de iniciar el programa en vivo, la cantante miró fijo a la cámara y aprovechó el espacio para enviarle un mensaje directo a su colega.

"¡Increíble! No quiero que esto traiga consecuencias. Yo quiero que las vacaciones de Marcela sean soñadas", lanzó con picardía ante los aplausos del público presente en el estudio.