El tenso cruce entre Griselda Siciliani y La Negra Vernaci, que puso en la mira a Luciano Castro: "A solas"

En plena promoción de la nueva serie de La One en OLGA, la locutora y la actriz protagonizaron un mano a mano lleno de indirectas.

La promoción de la biopic de Moria Casán en el canal OLGA terminó derivando en un ida y vuelta picante entre Griselda Siciliani y La Negra Vernaci. Un verdadero crossover de figuras donde no faltó el sarcasmo, el código compartido y La One aportando datos al cruce.

En medio de la charla, Vernaci apuntó directo a Siciliani. “Necesito hablar cosas con vos, de temas muy específicos, pero no delante de ustedes”, arrancó la conductora, y expresó: “Nos vamos a hablar solas, como corresponde”, remató, haciendo un guiño directo al famoso ciclo de chimentos.

El momento del cruce La tensión cómplice ya flotaba en el estudio cuando la locutora amagó con soltar la bomba: "Las dos han compartido... ¡Vos te callas!", lanzó, callando a la mesa. Fue entonces cuando Moria, rapidísima de reflejos y entendiendo el show mejor que nadie, tomó la posta y expuso el elefante en la habitación: "Las dos han compartido un miembro de esta comunidad".

Lejos de achicarse, el momento se coronó con la mandada a ver el tráiler de la serie de La One y una perlita desopilante sobre Adrián Suar, que también había estado de invitado en el programa más temprano. Para descomprimir antes de mandar el tape, Vernaci reveló un chiste interno del Chueco: “Como hoy les dije que estuvo Suar en el programa... cuando pagamos un corte dijo 'nos vamos a una circuncisión'”. La Negra confesó que el productor se descostilló de risa con su propia ocurrencia y le hizo un pedido especial: “Y él se murió, me dijo 'por favor quiero que diga siempre eso. ¡Siempre!'”.

“Gris, vamos a charlar, vamos a charlar con Gris. Ustedes se quedan viendo esto, ya venimos”, cerró La Negra, mandando al aire el avance de la biopic mientras se llevaba a la actriz a un careo que dejó al chat explotado. Una masterclass de cómo manejar los tiempos del vivo: puro show, cero caretas y el timing exacto para el salseo.