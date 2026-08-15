Los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 16 de agosto

La agenda cultural de Mendoza propone distintas alternativas para disfrutar y despedir el fin de semana con espectáculos de primer nivel. Desde MDZ te traemos propuestas destacadas para que puedas organizar y cerrar el domingo de la mejor manera junto a tus amigos o familiares.

Por primera vez en Mendoza, llega Queen por Master Stroke al Teatro Selectro para presentar un espectáculo que celebra la música y el legado de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

Una noche para revivir los grandes clásicos que marcaron generaciones y descubrir también esas joyas que los verdaderos fans siempre esperan escuchar. Un recorrido por el Queen más poderoso, con una puesta en escena impactante, vestuario, sonido y una interpretación que busca recrear la esencia de la banda en vivo.

Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes precios: Platea A - Filas 01 a 10: $40.000 / Platea B - Filas 11 a 18: $35.000.

Hora: 21:00

Mediumnidad: Noelia Pace

En esta experiencia te comunicarás sentirás y vibrarás con las almas comprendiendo que la muerte es una transformación que no solo transforma a quien muere sino a quien sigue en esta vida terrenal y además nos enseña a coexistir en la energía que somos.

Noelia Pace llega a Mendoza. Entrada Web.

Noelia Pace cierra su gira en Mendoza el domingo 16 de agosto, con su segunda función. Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes precios: Platea Baja: $55.000 / Platea Alta: $50.000.

Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central

Hora: 20:00

Canción y Canto

"Canción y Canto" es un espectáculo constituido por poemas y canciones de Pelo Merelo, nos acerca al universo que proponen la palabra, la música y el silencio.

En su mensaje, el amor, la ternura y la esperanza, son antídotos contra el dolor de nuestro tiempo, herramientas que nos interpelan y nos comprometen a ocuparnos en mejorar la realidad que, individualmente y como comunidad, nos aflige.

Canción y canto, show imperdible. Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Sala Principal

Hora: 20:00

Fugitivo: tributo a Airbag

La banda mendocina tributo a Airbag se presenta el próximo domingo 16 de agosto y promete ser un show imperdible en vísperas de feriado. Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes valores: Sector Mesas x 2 Personas: $16.000 / Sector Mesas x 4 Personas: $24.000 / Sector Mesas x 6 Personas: $32.000 / Sector Mesas x 6 Personas: $36.000.

Fugitivo, banda tributo a Airbag. Entrada Web.

Lugar: Alabama Beer Park | Sala Principal

Hora: 22:00

Delirio a Dúo

La Subsecretaría de Cultura, junto a la Asamblea de Teatristas Independientes de Mendoza, te invita a ser parte del 1.º Encuentro Mendocino de Artes Escénicas. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de 30 propuestas teatrales y performáticas que se desarrollarán en diversos horarios, salas y espacios de la provincia.

El encuentro se desarrollará en el Teatro Cajamarca. Entrada Web.

Las entradas se pueden conseguir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $8.000.

Lugar: Teatro Cajamarca | Sala Cajamarca

Hora: 20:30