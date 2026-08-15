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Espectáculos

Los espectáculos recomendados en Mendoza para el domingo 16 de agosto

En esta nota vas a encontrar diferentes espectáculos para que puedas terminar el fin de semana de una manera distinta.

MDZ Show

Shows imperdibles en Mendoza.

Shows imperdibles en Mendoza.

Foto: Instagram / @tributoaqueenmaster / @mariapaganiniph.

La agenda cultural de Mendoza propone distintas alternativas para disfrutar y despedir el fin de semana con espectáculos de primer nivel. Desde MDZ te traemos propuestas destacadas para que puedas organizar y cerrar el domingo de la mejor manera junto a tus amigos o familiares.

Tributo a Queen

Por primera vez en Mendoza, llega Queen por Master Stroke al Teatro Selectro para presentar un espectáculo que celebra la música y el legado de una de las bandas más grandes de todos los tiempos.

Una noche para revivir los grandes clásicos que marcaron generaciones y descubrir también esas joyas que los verdaderos fans siempre esperan escuchar. Un recorrido por el Queen más poderoso, con una puesta en escena impactante, vestuario, sonido y una interpretación que busca recrear la esencia de la banda en vivo.

Queen por Master Stroke llega a Mendoza.

Queen por Master Stroke llega a Mendoza.

Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes precios: Platea A - Filas 01 a 10: $40.000 / Platea B - Filas 11 a 18: $35.000.

Lugar: Teatro Selectro | Sala Central

Hora: 21:00

Mediumnidad: Noelia Pace

En esta experiencia te comunicarás sentirás y vibrarás con las almas comprendiendo que la muerte es una transformación que no solo transforma a quien muere sino a quien sigue en esta vida terrenal y además nos enseña a coexistir en la energía que somos.

Noelia Pace llega a Mendoza.

Noelia Pace llega a Mendoza.

Noelia Pace cierra su gira en Mendoza el domingo 16 de agosto, con su segunda función. Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes precios: Platea Baja: $55.000 / Platea Alta: $50.000.

Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central

Hora: 20:00

Canción y Canto

"Canción y Canto" es un espectáculo constituido por poemas y canciones de Pelo Merelo, nos acerca al universo que proponen la palabra, la música y el silencio.

En su mensaje, el amor, la ternura y la esperanza, son antídotos contra el dolor de nuestro tiempo, herramientas que nos interpelan y nos comprometen a ocuparnos en mejorar la realidad que, individualmente y como comunidad, nos aflige.

Canción y canto, show imperdible.

Canción y canto, show imperdible.

Las entradas se pueden conseguir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $15.000

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Sala Principal

Hora: 20:00

Fugitivo: tributo a Airbag

La banda mendocina tributo a Airbag se presenta el próximo domingo 16 de agosto y promete ser un show imperdible en vísperas de feriado. Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes valores: Sector Mesas x 2 Personas: $16.000 / Sector Mesas x 4 Personas: $24.000 / Sector Mesas x 6 Personas: $32.000 / Sector Mesas x 6 Personas: $36.000.

Fugitivo, banda tributo a Airbag.

Fugitivo, banda tributo a Airbag.

Lugar: Alabama Beer Park | Sala Principal

Hora: 22:00

Delirio a Dúo

La Subsecretaría de Cultura, junto a la Asamblea de Teatristas Independientes de Mendoza, te invita a ser parte del 1.º Encuentro Mendocino de Artes Escénicas. Durante cuatro días, el público podrá disfrutar de 30 propuestas teatrales y performáticas que se desarrollarán en diversos horarios, salas y espacios de la provincia.

El encuentro se desarrollará en el Teatro Cajamarca.

El encuentro se desarrollará en el Teatro Cajamarca.

Las entradas se pueden conseguir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $8.000.

Lugar: Teatro Cajamarca | Sala Cajamarca

Hora: 20:30

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