Llegó tu agenda cultural: los mejores espectáculos para disfrutar el domingo 9 de agosto

El último día de la semana invita a disfrutar de propuestas escénicas de primer nivel, ideales para compartir y cerrar la jornada de la mejor manera.

Las luces de las salas teatrales mendocinas brillan con fuerza para el domingo y dicho sea de paso, despedir la cartelera. La jornada ofrece obras independientes y comedias musicales, shows humorísticos y más. Llená la agenda cultural para cerrar el fin de semana en la provincia.

Fátima Universal La actriz llega a Mendoza el día domingo. Entrada Web La multifacética Fátima Flórez llega luego de una exitosa temporada con una propuesta impactante. El espectáculo cuenta con cambios rápidos de vestuario, más de 25 personajes en escena y la participación del periodista Marcelo Polino.

Hora: 21:00 hs.

Ubicación: Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz.

Entradas: En Entrada Web y en la boletería del teatro. Precios desde $40.000 (Platea Alta) hasta $60.000 (primeras filas de la Platea Baja). Misterio en "Bitácora de un suceso nunca resuelto" La comedia policial que arrasó en 2023 con galardones a Mejor Obra y Mejor Dirección invita al público a involucrarse. La trama sigue a un escritor que queda atrapado en los límites de su novela, siendo autor, víctima y sospechoso al mismo tiempo.

Hora: 20:00 hs.

Ubicación: Nave UNCuyo. Sala Teatrino.

Entradas: Entrada Web. General $15.000. Anticipadas, jubilados y estudiantes $12.000. 3. Fantasía y cabaret en "Saraos Uranistas" Tras agotar localidades y triunfar en la escena nacional, desembarca esta comedia musical imperdible. La obra plantea una reimaginación histórica en Buenos Aires a principios del siglo XX, cruzando personajes reales y mucha fantasía en un marco de humor y espectacularidad visual.