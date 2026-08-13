Los espectáculos recomendados en Mendoza para este viernes 14 de agosto

Llegó un nuevo fin de semana y la provincia de Mendoza tiene su agenda cultural repleta de espectáculos de primer nivel que no te vas a querer perder. Desde MDZ te vamos a mostrar diferentes propuestas para que puedas planear tu viernes y disfrutarlo con un plan diferente junto a tu familia o amigos.

Es una experiencia inmersiva de gongs y sonidos vibracionales que invita a la introspección, la calma y la renovación interior. Inspirado en las antiguas tradiciones vinculadas a los ciclos de la naturaleza.

propone un espacio de conexión con el presente a través del sonido, favoreciendo el descanso mental y el bienestar. Libre de enfoques religiosos o dogmáticos, el concierto se presenta como un ritual sonoro contemporáneo que busca acompañar procesos de transformación personal y preparar el florecimiento de una nueva etapa.

Las entradas se pueden conseguir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes valores: Platea Baja - Filas 01 a 11: $40.000 / Platea Baja - Filas 12 a 24: $35.000.

Hora: 21:00

Precuela: magia por accidente

Hay pensamientos que creés que son solo tuyos. Hasta que alguien los dice en voz alta. En Precuela de una Ilusión, el mentalista mendocino Agustín Saitta lleva al público a un espectáculo donde la magia mental, el humor y la participación crean momentos tan divertidos como desconcertantes.

Nueva función de Precuela. Entrada Web.

Las entradas se encuentran disponibles en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $30.000.

Lugar: Teatro Selectro.

Hora: 21:00

El Hombre Inesperado

Un viaje. Un encuentro impensado. Suspenso y misterio. Dos soledades coinciden en un mismo vagón de tren. Sus pensamientos vuelan hasta entrecruzarse en un intercambio pleno de poesía, humor, inteligencia y giros sorprendentes llenos de intriga que podrían transformar sus vidas.

Una obra teatral imperdible. Entrada Web.

¿Cuánto de esto es azar? ¿Cuánto es destino? El espectador va a decidirlo mientras viaja con ellos. Las entradas se pueden conseguir en Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes valores: Platea Baja - Filas 01 a 18: $50.000 / Platea Baja - Filas 19 a 25: $48.000 / Platea Alta: $45.000.

Lugar: Cine Teatro Plaza | Sala Central

Hora: 20:30