Un panelista de espectáculos perdió el control de su vehículo y sufrió un grave accidente: cómo se encuentra

El pasado viernes, durante el intenso temporal que afectó a la región, el periodista de espectáculos Pepe Ochoa protagonizó un grave accidente de tránsito en la autopista Panamericana. El panelista de LAM (América TV) perdió el control de su vehículo tras atravesar un espejo de agua, lo que provocó que el auto impactara contra el guardarraíl y diera varios giros sobre la cinta asfáltica.

Los detalles del accidente Afortunadamente, logró salir del habitáculo por sus propios medios y sin heridas de consideración. El episodio fue revelado por el propio Ochoa durante la reciente emisión del programa, donde detalló cómo fueron los segundos de incertidumbre mientras el vehículo se desplazaba sin control por la vía rápida. "Estaba manejando en Panamericana, iba a 70 kilómetros por hora, agarré un charco de agua y di tres trompos. Mi auto sufrió destrucción total", explicó, destacando que el uso correcto del cinturón de seguridad fue fundamental para resguardar su integridad física.

El periodista relató que el incidente ocurrió al salir de una función teatral. Si bien la lluvia había cesado en ese momento, el asfalto aún presentaba peligrosas acumulaciones de agua. "Como justo estaba en una curva, el auto me patinó, me pegué contra el guardarraíl y empecé a dar vueltas. Quedé mirando en contramano a los autos que venían", describió sobre el dramático momento. Durante esos segundos, según confesó, llegó a temer por su vida y pensó de inmediato en su familia, especialmente en su sobrino de nueve meses.

Una coincidencia emotiva en medio de la tensión El comunicador relató el duro episodio. Archivo MDZ Más allá de la gravedad del siniestro vial, el relato de Ochoa sumó un detalle particular que llamó la atención en el estudio. Mientras aguardaba la asistencia del personal de rescate de la autopista bajo la lluvia, dos automovilistas se detuvieron para socorrerlo.

El panelista, quien se definió como una persona muy creyente, contó que durante el accidente se había encomendado a sus dos abuelos fallecidos, llamados Enrique y Carlos. La sorpresa llegó al interactuar con quienes lo auxiliaron: uno de los conductores se llamaba Carlos, mientras que el otro hombre llevaba puesta una campera de la misma institución deportiva donde solía jugar su abuelo Enrique. "Para los que creen, esto fue una señal", reflexionó.