Lizy Tagliani se alejó de la televisión y emprendió un rubro impensado: a qué se dedica

Fiel a su espíritu inquieto, la artista puso en marcha una oficina comercial sin descuidar sus compromisos artísticos.

Lizy Tagliani volvió a demostrar que no le teme a la reinvención permanente. Fiel a su estilo trabajador y multifacético, la conductora decidió incursionar en un nuevo rubro comercial que la conecta de manera directa con su historia personal y con un afecto muy especial.

Cuál es el nuevo trabajo de Lizy Tagliani La primicia la dio la periodista Karina Iavícoli al aire de LAM, donde generó misterio antes de confirmar el giro laboral de la figura. “Ella dijo que quiere sumar otro rubro, ella es de hacer muchas cosas, no se queda con un solo plan”, explicó la panelista.

El nuevo negocio de la humorista es una inmobiliaria que abrió sus puertas en la localidad bonaerense de Adrogué. El emprendimiento tiene un tinte muy emotivo, ya que lo encara en sociedad con Clemente, un amigo de la infancia cuya familia se dedica al sector desde hace décadas.

“Esto que va a hacer es con mucho amor, porque es como volver a las raíces. Clemente se llama su amigo, un amigo que tiene desde hace 50 años, que lo conoce, que el papá ya se dedicaba a esto”, detalló Iavícoli sobre el trasfondo de la alianza.

La conductora se asoció con un amigo de la infancia para lanzar su proyecto en Adrogué. Foto: captura de video / Luzu TV. Respecto al rol que ocupará la artista en el día a día, Lizy Tagliani aclaró que mantendrá su presencia habitual en los medios, pero estará atenta a las operaciones del local.