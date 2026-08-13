La pareja de Lisandro Martínez pasó por el cirujano en Argentina: la impactante transformación de su rostro

Muri López Benítez se llevó todas las miradas con el último retoque estético que se realizó en su cara. ¡Mirá las fotos!

La estadía de Muri López Benítez en Argentina tuvo un momento dedicado a la estética. La esposa de Lisandro Martínez aprovechó su paso por el país para realizarse una intervención en el rostro y luego compartió imágenes del resultado con sus seguidores.

El procedimiento estuvo a cargo de Guido Chimenti, médico que se define en Instagram como especialista en "armonización facial, fillers y botox". Tras atender a la influencer, el profesional publicó fotos y videos del encuentro y le dejó un mensaje: "¡Gracias por elegirme, Muri López Benítez!". Ella, por su parte, respondió: "Un genio, Gui! Gracias por tu profesionalismo y tu buena onda también".

Mirá el cambio estético de Muri López Benítez La bailarina es oriunda de Gualeguay, Entre Ríos, y se encuentra allí junto a su familia durante este período de descanso. Fue en ese contexto que decidió realizarse el retoque, que habría tenido lugar en las últimas horas.

Aunque ninguno de los dos brindó información acerca de qué procedimiento específico se realizó, las imágenes despertaron la atención de quienes siguen a Muri en redes sociales. Entre los comentarios, varios usuarios señalaron que el cambio se percibiría principalmente en la zona de los labios.