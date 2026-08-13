¿Qué ver en el cine? MDZ Show te recomienda dos películas pochocleras que estrenan hoy y no te podés perder
En las grandes salas de cine no importa el cambio de clima y las novedades siguen presentes. Tomá nota de las dos películas que estrenan hoy y te recomendamos desde MDZ.
Pasaron las vacaciones, empezó el segundo cuatrimestre y las películas que han llegado a la pantalla grande han dado que hablar. Sin embargo, cada jueves la cartelera se actualiza y en MDZ Show te recomendamos la más esperada del año para que corras a comprar tu entrada y disfrutes de un buen rato en la sala de cine.
Estrenos de cine para hoy: la película que llega para que disfrutes a pleno
El final de la calle Oak
Sinopsis: Después de que un misterioso evento cósmico arranca a la calle Oak de los suburbios y transporta a todo el vecindario a un lugar desconocido, la familia Platt descubre pronto que su supervivencia depende de mantenerse unidos mientras navegan por un entorno ahora irreconocible.
Duración: 100 minutos
Elenco: Anne Hathaway, Ewan McGregor, Maisy Stella.
Yo, Narciso
Sinopsis: Rocío Flores (Natalia Oreiro), profesora universitaria de sociología, escribe un libro sobre el narcisismo moderno. Para entender mejor a su “sujeto”, decide estudiarlo desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico. Bajo una falsa identidad, Rocío se hará pasar por una paciente interesada en un retoque estético, y de esta manera busca observar y analizar a Máximo sin ser descubierta. Pero las consultas pronto se convierten en citas donde él despliega todo su encanto. Rocío, decidida a mantener el vínculo sin caer en su juego, inventa excusas cada vez más absurdas para mantenerlo a raya. Cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, “el experimento” se descontrola. ¿Podrá Rocío completar su investigación sin convertirse en víctima de su propio plan? Yo, narciso es una comedia de enredos. La película satiriza la obsesión por la imagen, el ego masculino y los límites del deseo.
Duración: 94 minutos
Elenco: Natalia Oreiro, Adrián Suar.