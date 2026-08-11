Esos famosos 55 días en Pekín y los dueños de la historia

El cine se adueña de la historia y muchas veces la versión que recordamos es la elaboración fílmica que distorsiona o cuenta su perspectiva del evento, tomándose libertades en el relato y la descripción de los personajes.

Lo curioso de este fenómeno es que la realidad suele superar la ficción o, al menos, eso pasó con los célebres 55 días en Pekín, película dirigida por Nicholas Ray, filmada en 1963, que contó con actores como Charlton Heston, Ava Gardner y el muy británico David Niven. El levantamiento de los bóxers, conocido en China como movimiento Yihetuan, surgió como una reacción nacionalista contra las injerencias imperialistas de las fuerzas de Occidente y Japón, que habían humillado a China desde los tiempos de las Guerras del Opio (1839-1842). La utilización de la palabra boxer se debe a la misionera Grace Newton, quien así se refería a la práctica pugilística de “puños y pies” de los campesinos chinos. Esta combinación de danza y pelea era para ellos una condición mágica que los protegía de las balas europeas.

55 días en Pekín, película filmada en 1963 A fines de junio de 1900, los bóxers atacaron a las delegaciones extranjeras vecinas a la Ciudad Prohibida, en Pekín. El embajador alemán Klemens von Ketteler fue asesinado y las sedes diplomáticas europeas, asediadas debido a la inacción de la emperatriz Cixi, que se debatía entre permitir el ataque a las embajadas de las grandes potencias que habían expoliado a China o el miedo a las represalias internacionales que seguramente habrían de recibir. Los diplomáticos se organizaron para defender las legaciones mientras esperaban una expedición liberadora. En el mes de julio, sus fuerzas militares, destinadas a la defensa de las sedes de EE. UU., Rusia, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, el Imperio austrohúngaro y Japón, se unieron para repeler a los miles de bóxers que asediaban las murallas que protegían a las embajadas. Todas las potencias se unieron contra China, pero catorce años más tarde se matarían entre ellas...

A fines de junio de 1900, los bóxers atacaron a las delegaciones extranjeras vecinas a la Ciudad Prohibida, en Pekín. Archivo. Occidente y Japón, habían humillado a China En las embajadas se refugiaron también cientos de chinos católicos, que eran perseguidos por los bóxers. Durante esta revolución, docenas de sacerdotes y predicadores fueron torturados y ultimados. El film relata el romance de un mayor norteamericano con una noble rusa, mientras se organiza la defensa bajo la directiva del embajador británico, que toma la conducción de las tropas aliadas a la espera de la expedición que viene a rescatarlos. El capitán John Myers (1871-1956), apodado “el guapo Jack”, inspiró el personaje encarnado por Charlton Heston, aunque en la realidad tuvo menos protagonismo durante el sitio, ya que Myers fue herido y pasó varios de los cincuenta y cinco días hospitalizado.

El embajador inglés, protagonizado por David Niven, con cierta exageración flemática, evoca al diplomático sir Claude Maxwell MacDonald (1852-1915), quien, efectivamente, se hizo cargo de la conducción de las tropas internacionales en la defensa. El personaje de Ava Gardner no responde a una dama en particular, pero todo film necesita un romance… Curiosamente, casi no tienen protagonismo dos personajes que merecerían una película sobre sus vidas. Uno fue el soldado norteamericano Dan Daly (1873-1937), quien fuera uno de los pocos marines que recibió dos veces la Medalla de Honor, convertido en prototipo del suboficial valiente, excelente líder de grupo, pero pendenciero (más de una vez fue sometido a corte marcial por embriaguez). Dan Daly tuvo una notable actividad durante el conflicto con los bóxers.