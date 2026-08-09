La danza que recupera movimientos escondidos en esculturas

Una investigación sobre antiguas esculturas busca reconstruir movimientos de danza que quedaron congelados en templos y devolverlos al cuerpo contemporáneo.

A los tres años Shovana Narayan comenzó a aprender Kathak, una danza proveniente del norte de la India , caracterizada por la narración de historias, el juego rápido de pies y los giros veloces.

Piedra y movimiento. Las esculturas antiguas conservan posiciones relacionadas con la danza. Imagen del l templo Bayon (Angkor, Camboya).

Relieve de músicos y bailarines en el templo del Sol de Konark, distrito de Puri en el estado de Odisha, India. https://en.wikipedia.org/wiki/Odissi Cuando una escultura empieza a moverse La presentación del libro ocurrió el 25 de julio de 2026 en India International Centre de Nueva Delhi. Narayan estudia la relación entre las esculturas de templos y el Kathak, una de las grandes tradiciones de danza clásica india.

Shovana Narayan: la bailarina estudia la relación entre escultura y Kathak una de las ocho danzas clásicas principales de la India, originaria del norte de ese país). /bhopalliteraturefestival.com El concepto central son los karanas, unidades de movimiento que combinan postura, desplazamiento de los pies, torso y gestos expresivos. La investigación parte de una pregunta fascinante: ¿puede una figura de piedra conservar información suficiente para reconstruir un movimiento?

Instagram de drshovananarayan y shovanatraxl 108 movimientos en un texto antiguo El Natya Shastra, tratado clásico sobre teatro, danza y música, describe 108 karanas. El desafío está en que una escultura muestra solamente un instante. El bailarín debe interpretar cómo llegar hasta esa posición y cómo salir de ella.

A continuación, en el siguiente video, los 108 movimientos: