La danza que recupera movimientos escondidos en esculturas
Una investigación sobre antiguas esculturas busca reconstruir movimientos de danza que quedaron congelados en templos y devolverlos al cuerpo contemporáneo.
En Nueva Delhi, India, la bailarina Shovana Narayan presentó Speaking Sculptures: Karanas in Kathak, un libro que estudia el movimiento representado en esculturas antiguas. El proyecto conecta danza, arqueología, historia, cultura y arte para recuperar los karanas descritos en el Natya Shastra. La investigación propone leer las esculturas como documentos capaces de revelar movimientos olvidados.
Cuando una escultura empieza a moverse
La presentación del libro ocurrió el 25 de julio de 2026 en India International Centre de Nueva Delhi. Narayan estudia la relación entre las esculturas de templos y el Kathak, una de las grandes tradiciones de danza clásica india.
El concepto central son los karanas, unidades de movimiento que combinan postura, desplazamiento de los pies, torso y gestos expresivos. La investigación parte de una pregunta fascinante: ¿puede una figura de piedra conservar información suficiente para reconstruir un movimiento?
108 movimientos en un texto antiguo
El Natya Shastra, tratado clásico sobre teatro, danza y música, describe 108 karanas. El desafío está en que una escultura muestra solamente un instante. El bailarín debe interpretar cómo llegar hasta esa posición y cómo salir de ella.
A continuación, en el siguiente video, los 108 movimientos:
En el Kathak, explica el catálogo de la La Bahadur Shastri National Academy of Administration, los karanas aparecen de manera más fluida que en tradiciones donde las posturas están representadas como unidades escultóricas claramente diferenciadas. Eso convierte la investigación en una combinación de historia y práctica corporal.
Arqueología que vuelve al escenario
Narayan lleva años investigando las raíces del Kathak y anteriormente desarrolló Kathaklok, proyecto basado en cinco años de investigación y un recorrido de aproximadamente 7.000 kilómetros junto con Gitika Kalha.
Speaking Sculptures continúa esa búsqueda, pero concentra la atención en la evidencia visual. La propuesta es particularmente atractiva porque modifica la relación entre museo y espectáculo: una escultura deja de ser solamente patrimonio y se convierte en una posible fuente coreográfica.
La danza, en este caso, funciona como una herramienta para interpretar arqueología.
FUENTE: Times of India, 25/07/2026; catálogo de LBSNAA, que registra el libro publicado por Shubhi Publications en 2026.