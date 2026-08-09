La película de Netflix ideal para ver esta tarde y empezar la semana mirando la vida de otra manera

Hay películas que funcionan mejor cuando uno necesita cerrar el fin de semana con algo liviano, pero que al mismo tiempo deje una sensación distinta. The Fundamentals of Caring es una de ellas. La película , disponible en Netflix Argentina, combina comedia y drama alrededor de dos personas que atraviesan momentos difíciles.

La historia sigue a Ben, interpretado por Paul Rudd, un hombre golpeado por una tragedia personal que decide comenzar a trabajar como cuidador. Su primer paciente es Trevor, un adolescente con distrofia muscular que lleva una vida bastante limitada y que tiene una personalidad filosa, sarcástica y difícil de impresionar.

A partir de ahí, la película encuentra su mejor tono. No intenta convertir cada momento en una gran lección ni esconder los problemas de sus personajes. Por el contrario, utiliza mucho el humor, incluso uno bastante ácido, para hablar de pérdidas, miedo, frustraciones y de esas etapas en las que parece difícil imaginar qué viene después .

A partir de ahí, la película encuentra su mejor tono. No intenta convertir cada momento en una gran lección ni esconder los problemas de sus personajes. Por el contrario, utiliza mucho el humor, incluso uno bastante ácido, para hablar de pérdidas, miedo, frustraciones y de esas etapas en las que parece difícil imaginar qué viene después.

Con una duración de 1 hora y 37 minutos, esta película en Netflix es una opción ideal para ver completa durante una tarde.

Paul Rudd y Craig Roberts sostienen buena parte de la historia gracias a una relación construida entre bromas, discusiones y pequeños gestos. Selena Gomez completa el trío principal y aporta otra mirada a ese recorrido, mientras el viaje comienza a ser menos importante por los lugares que visitan que por lo que cada uno empieza a descubrir sobre sí mismo.

Netflix: una opción para cerrar el fin de semana

Su mayor virtud está en que consigue ser emotiva sin resultar excesivamente pesada. Hay momentos duros, pero también bastante humor y una idea que atraviesa todo el relato: a veces salir de una rutina, aceptar ayuda o animarse a hacer algo distinto puede ser suficiente para empezar a mirar la propia vida desde otro lugar.

Su mayor virtud está en que consigue ser emotiva sin resultar excesivamente pesada. Hay momentos duros, pero también bastante humor y una idea que atraviesa todo el relato: a veces salir de una rutina, aceptar ayuda o animarse a hacer algo distinto puede ser suficiente para empezar a mirar la propia vida desde otro lugar.

Actualmente, The Fundamentals of Caring se encuentra disponible en Netflix Argentina. Para una tarde de fin de semana, la película ofrece poco más de una hora y media de una historia cálida, divertida por momentos y con ese pequeño empujón optimista que puede venir bien antes de volver a empezar la semana.