Las dos nuevas películas de intriga que llegaron a Netflix y son perfectas para ver el finde

Netflix suma a su catálogo dos películas de intriga para este fin de semana, ideales para quienes buscan tensión psicológica y tramas con giros sorprendentes sobre lazos familiares.

Las películas que quizás te perdiste y son ideales para el fin de semana.

Las maratones de fin de semana en Netflix se renuevan con dos propuestas de suspenso psicológico y misterio que prometen mantener a los espectadores al borde del asiento. Entre conflictos familiares sombríos, acusaciones inesperadas y encierros claustrofóbicos, el catálogo suma dos producciones imperdibles para los amantes del género de intriga.

El reconocido actor José Coronado está de regreso en Netflix con Los creyentes, una película que toma un oscuro misterio como punto de partida. La historia sigue a Martín, un hombre jubilado que vive aislado y con un carácter cada vez más hostil, quien de pronto se convierte en el centro de una gravísima acusación proveniente de quien menos lo esperaba.

Cuando su hija Ruth regresa al hogar familiar tras la extraña muerte de su madre, una sospecha devastadora comienza a rondarle la cabeza: cree que su propio padre podría ser el asesino. A medida que la trama avanza, el clima de tensión psicológica crece a niveles insostenibles, haciendo que Ruth comience a temer por su vida y dude de si es seguro seguir bajo el mismo techo.

Echa un vistazo al tráiler de la película La última casa: la película que estrenó en agosto Por otro lado, desembarcó en la plataforma La última casa, una impactante historia de intriga centrada en la historia de una familia que permanece atrapada dentro de su propia vivienda durante años. Todo comienza el día en que la propiedad amanece misteriosamente sellada por completo, con ventanas imposibles de romper y sin ninguna vía de comunicación con el mundo exterior.

Al desconocer qué clase de fuerza los condena a semejante confinamiento, la familia intenta sobrevivir racionando los alimentos y cultivando sus propias hortalizas en el interior. Sin embargo, el paso inexorable del tiempo reduce los recursos al límite, mientras una amenaza desconocida cobra forma en el exterior.