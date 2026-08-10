El arte que convierte paisajes en memoria
La muestra de arte que transformo paisajes y lugares en memoria, identidad y cultura a través de obras que rescatan emociones y escenas cotidianas.
En Esparta, Grecia, una muestra reúne diez obras de Wassili Lepanto vinculadas con arte, paisaje y patrimonio de sitios históricos y arqueológicos de ese país. Mystras, Monemvasia, Argos, Monte Athos y otros lugares aparecen reinterpretados como memoria humana. La muestra propone mirar el paisaje no solo como territorio, sino como una experiencia interior conectada con naturaleza, historia, patrimonio y cultura.
El paisaje como memoria
La exposición Wassili Lepanto. Landscapes of the Soul abrió el 29 de julio de 2026 en la Coumantaros Art Gallery de Esparta, filial de la National Gallery – Alexandros Soutsos Museum. Reúne diez obras del artista vinculadas con paisajes históricos de Grecia.
Entre los lugares representados aparecen Mystras, Monemvasia, Akronafplia, Argos, Kythera, Mount Athos y Olympos, en la isla de Karpathos.
No son simples escenarios. Lepanto utilizó estos lugares para explorar la relación entre paisaje natural, memoria y experiencia humana.
Un artista entre dos mundos
Wassili Lepanto, cuyo nombre era Vassilis Loukopoulos, nació en 1940 en Perdikovrysi, en la región montañosa de Nafpaktia, y creció en Atenas. Estudió filología alemana, historia y filosofía en Alemania y obtuvo un doctorado en la Universidad de Mannheim.
A fines de los años 70 abandonó su carrera académica para dedicarse completamente a la pintura. Murió en 2018 en Heidelberg, ciudad que había considerado su segunda patria.
Naturaleza contra el olvido
En 1983, Lepanto publicó el manifiesto Art for Man or an Ecological Art, donde condensó sus ideas sobre arte y vida.
La naturaleza ocupó un lugar central en su producción. El artista defendía la búsqueda de equilibrio entre ecosistema y humanidad y participó activamente en iniciativas de protección del ambiente natural e histórico.
La exposición de Esparta transforma esa preocupación en una experiencia visual: lugares reales y cargados de historia, aparecen convertidos en paisajes interiores.
El proyecto conecta pintura y patrimonio sin convertir los sitios arqueológicos en simples postales turísticas.
FUENTE: National Gallery of Greece, exposición oficial; Ionian Islands Museum Network; Spartorama.