El arte que convierte paisajes en memoria

En Esparta , Grecia , una muestra reúne diez obras de Wassili Lepanto vinculadas con arte , paisaje y patrimonio de sitios históricos y arqueológicos de ese país. Mystras , Monemvasia , Argos , Monte Athos y otros lugares aparecen reinterpretados como memoria humana. La muestra propone mirar el paisaje no solo como territorio, sino como una experiencia interior conectada con naturaleza , historia , patrimonio y cultura .

Argos (Grecia) , uno de los Paísajes del Alma de Wassili Lepanto, y cuna de muchos personajes y héroes que participaron en la Guerra de Troya.

Entre los lugares representados aparecen Mystras, Monemvasia, Akronafplia, Argos, Kythera, Mount Athos y Olympos, en la isla de Karpathos.

No son simples escenarios. Lepanto utilizó estos lugares para explorar la relación entre paisaje natural, memoria y experiencia humana.

Este "paisaje del alma" representa a Monemvasía, una pequeña ciudad de Grecia con calles estrechas con arcos y escalinatas, y que cuenta con muchos monumentos históricos:

Wassili Lepanto, cuyo nombre era Vassilis Loukopoulos, nació en 1940 en Perdikovrysi, en la región montañosa de Nafpaktia, y creció en Atenas. Estudió filología alemana, historia y filosofía en Alemania y obtuvo un doctorado en la Universidad de Mannheim .

La exposición de Wassili Lepanto que dura casi un año rinde homenaje a una de las voces artísticas más singulares que exploran la relación entre el paisaje, la historia y la conciencia humana.

A fines de los años 70 abandonó su carrera académica para dedicarse completamente a la pintura. Murió en 2018 en Heidelberg, ciudad que había considerado su segunda patria.

Naturaleza contra el olvido

En 1983, Lepanto publicó el manifiesto Art for Man or an Ecological Art, donde condensó sus ideas sobre arte y vida.

La naturaleza ocupó un lugar central en su producción. El artista defendía la búsqueda de equilibrio entre ecosistema y humanidad y participó activamente en iniciativas de protección del ambiente natural e histórico.

Esta sencilla obra representa a Kythera (Citera), una isla de Grecia que produce vino y miel, y desde la mitología el lugar donde nació Afrodita elculture.com

La exposición de Esparta transforma esa preocupación en una experiencia visual: lugares reales y cargados de historia, aparecen convertidos en paisajes interiores.

El proyecto conecta pintura y patrimonio sin convertir los sitios arqueológicos en simples postales turísticas.

FUENTE: National Gallery of Greece, exposición oficial; Ionian Islands Museum Network; Spartorama.