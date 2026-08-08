El artista de 100 años que aplastó un Tesla con un tanque
Un artista centenario convirtió un tanque, un Tesla y una exposición en Penzance en una provocadora reflexión sobre arte, poder y rebeldía.
En Penzance, Reino Unido, Ken Turner celebró sus 100 años con una exposición que reúne pintura, performance y cine. El artista volvió a llamar la atención por una acción con un tanque sobre un Tesla. Su trayectoria conecta arte, diseño, protesta y cultura, mientras nuevas obras demuestran que continúa trabajando con plena intensidad creativa.
Cien años contra las reglas
Ken Turner nació en 1926 y llegó a los 100 años convertido en uno de los artistas británicos más longevos todavía activos.
Su trayectoria atravesó pintura, performance, escultura ambiental y arte participativo. En 1968 cofundó Action Space junto con Mary Turner, colectivo que llevó estructuras inflables gigantes y performances a distintas comunidades del Reino Unido y Europa. También enseñó diseño ambiental y dirigió cursos en Central Saint Martins.
El tanque y el Tesla
La imagen que volvió viral su obra no nació en una galería. En 2025 Turner condujo un tanque de aproximadamente 15 toneladas sobre un Tesla. La acción fue organizada junto con el grupo político Led By Donkeys y fue presentada como una crítica al crecimiento del fascismo, el poder corporativo y la necesidad de responder mediante humor y provocación. El episodio luego se convirtió en una pintura: My Ride Over a Tesla Car.
Una exposición para seguir creando
La muestra Ken Turner at 100: A Century of Crashing Culture se desarrolló del 23 de julio hasta el 4 de agosto último en Wharfside Arts Hub, Penzance, con entrada gratuita. Incluye pinturas nuevas, performances, archivos de Action Space y material cinematográfico.
También allí se presentó Weeping World, una serie reciente realizada con yeso y acrílico, donde Turner explora superficies táctiles y preocupaciones relacionadas con el cambio climático y las crisis contemporáneas.
El programa incluye además el estreno mundial de Expiry, película de Huw Wahl, hijo del artista, filmada íntegramente en película 16 mm vencida.
Ken Turner aún continúa haciendo lo que hizo durante décadas: experimentar, provocar y discutir con su época.
FUENTE: The Guardian, 23/07/2026; Newlyn Society of Artists, actualización de julio de 2026; Huw Wahl, sitio oficial del proyecto; CornishStuff; Trebuchet Magazine. y artrabbit.com