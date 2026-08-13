Tras años alejado de la pantalla chica, Nicolás Repetto habló por primera vez sobre su regreso a la televisión

El famoso conductor conversó con Juan Etchegoyen y rompió el silencio sobre su vuelta a la televisión. ¿Qué fue lo que dijo?

Nicolás Repetto habló por primera vez sobre las versiones que lo vinculan nuevamente a la televisión.

Después de varios años alejado de la pantalla, Nicolás Repetto volvió a quedar en el centro de la escena por las versiones que anticipan su regreso a la televisión. Frente a los rumores que comenzaron a circular, el conductor decidió hablar por primera vez y dio una respuesta que alimentó las expectativas sobre su vuelta.

La posibilidad de que el histórico conductor retome su lugar en la televisión fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró que el proyecto estaría relacionado con la productora Kuarzo y tendría como destino la pantalla de Eltrece. Ante la repercusión de la noticia, el periodista buscó conocer qué había de cierto directamente de boca de Repetto.

Esto fue lo que le dijo Nicolás Repetto a Juan Etchegoyen "Ayer te di la primicia del retorno del gran Nico Repetto a la TV y te di los detalles que tengo chequeados pero quiero contarles a todos que hoy hablé con el mismísimo conductor", comenzó diciendo el conductor.

El periodista anticipó que la respuesta que recibió representaba la primera declaración pública de Repetto luego de que se conocieran las versiones sobre su regreso. "Repetto habla por primera vez después de la data que les entregué ayer en este programa y prepárense porque es contundente", aseguró el comunicador.

El famoso conductor confirmó que existen conversaciones para su esperado regreso a al televisión. Fue entonces cuando compartió el mensaje que recibió de Nicolás Repetto. "'Hola Juan ¿cómo estás? Estoy en conversaciones, nada formalizado aún. Saludos', fue la respuesta de Nico que con este mensaje confirma que hay charlas entre Kuarzo, El Trece y él pero a mí me dicen desde ambas empresas que la oficialización es inminente", leyó Etchegoyen.