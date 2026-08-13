Juicio a Google: una panelista denunció que usan su imagen y su voz en sitios para adultos

La periodista de espectáculos detalló el calvario legal y personal que atraviesa por el contenido trucho generado con inteligencia artificial.

El avance sin control de la inteligencia artificial cobró una nueva víctima en la farándula argentina. Durante la última emisión de LAM (América TV), Pilar Smith reveló el dramático momento que vivió tras descubrir que su rostro estaba siendo utilizado en plataformas de contenido para adultos y en publicidades falsas.

"Estoy en juicio con Google porque usaron imágenes mías distorsionadas", disparó Pilar en pleno vivo. Según relató, su cara fue superpuesta en cuerpos ajenos para promocionar sitios de contenido explícito..

"Ahora me río, pero en su momento me puso re mal. Hay mucha gente que consume esto con mi cara pensando que yo estoy en estos sitios porno", confesó Smith. Además, remarcó su mayor preocupación frente a la viralización de este contenido trucho: "Tengo hijos adolescentes, ¿qué van a pensar?".

El modus operandi El robo de identidad no se limitó únicamente a montajes fotográficos. Pilar detalló que también clonaron su voz para armar publicidades fraudulentas. "Me usan para jugar. La cara de la timba. Me ponen una voz como latinoamericana recomendando una cosa con mi cara", explicó, dejando en evidencia cómo estas redes operan para captar usuarios incautos utilizando la credibilidad de figuras públicas.

Durante el acalorado debate en el programa, donde no faltaron las bromas filosas y la incredulidad del panel al ver las imágenes, la periodista fue categórica al aclarar que todo se trata de un montaje burdo: "Es truchísimo el que lo hizo (...) Tiene una parte que no está en mi cuerpo", sentenció, desmintiendo cualquier vínculo real con las plataformas.