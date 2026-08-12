"Maté a un chabón", el exsuegro del Pity Álvarez reveló la confesión del cantante tras el crimen

El padrastro de Agustina contó el Pity Álvarez le confesó: "Maté a un chabón"

Prieto Inbernoz, quien era amigo de Pity Álvarez desde hacía dos años en 2018, declaró ante el fiscal Sandro Abraldes y reconstruyó los momentos posteriores al crimen de Cristian Díaz. El testigo aclaró que hacía tiempo no veía al músico y que no conocía a Díaz ni a Verónica Román.

Según relató, aquella noche había acordado encontrarse con Pity en Pinar de Rocha, donde tocaba Ulises Bueno. Antes habían estado en la casa del músico y, tras enterarse de que había un show, acordaron encontrarse en la puerta del boliche alrededor de la una de la mañana.

Cuando finalmente se encontró con Álvarez, aseguró que lo vio apurado. En ese momento, el músico le contó lo que había ocurrido. “Me dijo: ‘Maté a un chabón’”.

Inbernoz afirmó que no le creyó y que continuó caminando junto a él porque pensó que se trataba de una broma. Incluso recordó que una mujer se acercó para sacarse una fotografía con Pity. Consultado sobre el estado en el que se encontraba el músico, respondió: “Estaba como siempre, drogado”.

Qué le contó Agustina sobre la noche del crimen

El testigo también relató qué sucedió cuando encontró a su hijastra, Agustina, dentro del boliche. Según su declaración, ella se levantó, le contó lo ocurrido y se desmayó. Luego la sacó del lugar y se fueron.

De acuerdo con el relato que Agustina le hizo, cuando ella y Pity salieron de la casa, un hombre comenzó a increpar al músico. Inbernoz sostuvo que su hijastra le contó que la situación se prolongó durante un tiempo y que luego se produjo el disparo. “Me dijo que sacó el arma y disparó”, declaró.

El padrastro de Agustina agregó que ella tardó en contarle todos los detalles porque estaba profundamente afectada. “Le tuve que sacar las cosas a cuenta gotas porque estaba en un estado de shock”, explicó.

Según su testimonio, después del hecho Agustina no quería subir al auto, mientras Pity le decía: “Te llevo donde está tu viejo”. Una vez dentro, siempre de acuerdo con lo que Inbernoz dijo que le contó su hijastra, el músico le entregó el arma y le pidió que la tirara. Después habría arrojado una campera.

Prieto Inbernoz volvió al lugar del crimen con la madre de Pity

Durante el interrogatorio de Fernando Burlando, el testigo explicó que inicialmente no había creído que lo que Pity le había contado fuera cierto.

Para comprobar qué había sucedido, regresó junto con la madre del músico al barrio Samoré. Allí, una mujer les preguntó si habían visto lo ocurrido durante la noche y les señaló el lugar del hecho.

Inbernoz aseguró que observó una mancha de sangre y que en ese momento comprendió que efectivamente había ocurrido una muerte.

“Ahí tomé conciencia de que había habido una muerte. Ahí me cayó la ficha”, recordó.

Luego volvió al automóvil y le dijo a la madre de Pity: “Me parece que es verdad”.

Qué dijo sobre el estado de Pity Álvarez

El testigo también fue consultado sobre el consumo de drogas del músico. La querella le recordó una declaración que había realizado el 13 de julio de 2018, en la que había señalado que Pity no le había parecido tan afectado por las drogas.

Ante esa referencia, Inbernoz explicó que conocía ese estado como parte habitual de la vida del músico.

“La vida de él era así. Si uno lo conocía, estaba todo el tiempo de esa forma (drogado). Para los demás podía parecer normal, pero quienes lo conocíamos sabíamos cómo era... Podía estar sin dormir muchos días”, respondió.

Durante el contrainterrogatorio, el defensor Javier Marino pidió que se leyera otro fragmento de aquella declaración de 2018, en el que el testigo había afirmado que Pity consumía pasta base y que “lo hacía todo el tiempo”. Inbernoz asintió.

El testigo contó que Pity quería entregarse

Inbernoz también reconstruyó el viaje que realizó junto a Álvarez después de salir de Pinar de Rocha. Según su relato, el músico estaba “medio paranoico” y le manifestó que quería entregarse en la comisaría de General Paz.

Sin embargo, cuando llegaron a Caseros, Pity le pidió que se detuviera. “Me bajo acá. Yo acá me arreglo, vos andate”, recordó que le dijo el músico. El testigo aseguró que avanzó una o dos cuadras más y lo dejó en una esquina.

La discusión previa al crimen, según el relato de Agustina

Uno de los puntos centrales del testimonio fue la reconstrucción de la discusión que habría antecedido al disparo. Según Inbernoz, Agustina le contó que intentó sacar a Pity de la situación, pero que Cristian Díaz no lo permitía.

“Lo acosaba. No fue un minuto, fue como media hora. Ella siempre me dijo que fue mucho tiempo el hostigamiento de la otra persona”, declaró.

Consultado sobre las agresiones que Agustina habría visto, Inbernoz afirmó que Díaz escupía a Pity, le pegaba, lo empujaba y lo provocaba. Según el testimonio, entre las frases que habría pronunciado Díaz estaba: “No tenés huevos. Pegame un tiro si tenés huevos”.

También aseguró que Agustina le contó que un amigo de Díaz intentó llevárselo del lugar, aunque él no habría aceptado retirarse. De acuerdo con el relato del testigo, habría dicho: “Yo soy el más poronga del barrio”.

A pedido de la defensa, además, se leyó un fragmento de la declaración que Inbernoz había realizado en 2018, donde se consignaba que Díaz “le pegaba en la gorra” a Pity y luego “le dio un cabezazo”. Sin embargo, el testigo aseguró que actualmente no recordaba esos detalles.

Qué relación tenía Prieto Inbernoz con Pity Álvarez

Al ser consultado sobre su vínculo con el músico, Inbernoz describió una relación de confianza. Contó que Pity solía ir a su casa y que allí mantenían una rutina diferente a la que él acostumbraba.

“En mi casa se hacía lo que yo decía. Se hacían las cuatro comidas y eran cosas que él no estaba acostumbrado a hacer”, relató. También contó que cuando Pity quería hacer sus cosas lo mandaba al taller y luego le decía que subiera. “A mí me hacía caso”, concluyó.