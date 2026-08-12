Aníbal Lotocki se negó a declarar al inicio del juicio por la muerte del paciente Cristian Zárate

El juicio oral contra Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Cristian Zárate comenzó este miércoles en los Tribunales porteños. El excirujano, que llegó desde la cárcel de Ezeiza bajo una fuerte custodia, se negó a declarar ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17.

Lotocki se presentó en la primera audiencia, brindó sus datos personales y decidió abstenerse de responder preguntas. Luego se dio lectura al requerimiento de elevación a juicio y a la descripción de los hechos vinculados con la cirugía estética y el posterior fallecimiento del paciente.

La jornada concluyó cerca de las 15 y los magistrados dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 10.

El debate comenzó con el caso de Zárate y posteriormente continuará con la acusación por las lesiones graves que habrían sufrido cinco mujeres tras distintos procedimientos realizados por el exmédico que también había operado a Silvina Luna.

De acuerdo con la acusación fiscal, Zárate, un empresario de 50 años, había concurrido el 16 de marzo de 2021 al consultorio de Lotocki en el barrio porteño de Retiro. Allí habría acordado someterse a una lipoescultura y una dermolipectomía por un valor de 6.500 dólares.

Antes de la operación, el paciente recibió órdenes para realizarse distintos estudios médicos, entre ellos análisis de sangre y orina, una radiografía de tórax y un electrocardiograma.

Según la investigación, los resultados revelaron que Zárate había tenido coronavirus y que además padecía diabetes. Frente a ese cuadro, Lotocki le indicó una medicación.

La intervención se realizó el 15 de abril de 2021 en el Centro Médico Conde (CEMECO), en Caballito. El procedimiento contemplaba múltiples zonas del cuerpo: cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, pelvis, región lumbar y sacra, glúteos y abdomen.

Para la fiscalía, la cantidad de procedimientos realizados en una misma intervención representaba un riesgo considerable.

El fiscal de instrucción Pablo Recchini sostuvo que, teniendo en cuenta el estado general del paciente y el impacto que podían generar las distintas vías de abordaje, hubiera sido recomendable realizar las intervenciones en diferentes etapas quirúrgicas.

Aníbal Lotocki se habría ausentado del quirófano

Uno de los puntos centrales de la acusación está relacionado con lo ocurrido durante la cirugía. Según la hipótesis fiscal, Lotocki se retiró del quirófano durante aproximadamente 40 minutos para participar de una audiencia virtual con su abogada y dejó la intervención en manos de sus ayudantes.

Posteriormente habría regresado para realizar la plicatura y el cierre de las heridas. Tras la operación, Zárate fue trasladado a una habitación. Allí, una enfermera detectó una anomalía en uno de los drenajes, por lo que el paciente regresó al quirófano para que se reabriera una de las heridas.

Al día siguiente, el estado de salud del hombre se agravó. El 16 de abril de 2021 fue intubado luego de sufrir una descompensación. El personal de la clínica se comunicó con su obra social para solicitar una ambulancia, pero debido a la gravedad del cuadro debió requerirse un segundo móvil.

De acuerdo con la acusación, los profesionales que intervinieron consideraron que Zárate había sido “mal intubado”. Poco después sufrió un paro cardíaco y murió.

La acusación contra el ex cirujano

Para el fiscal Recchini, Lotocki conocía los riesgos que implicaba la intervención y, pese a ello, decidió avanzar con la cirugía.

La fiscalía sostiene que el médico omitió medidas que podrían haber evitado el desenlace fatal y que tampoco habría actuado ante las señales de alarma que aparecieron antes, durante y después del procedimiento.

Además, el investigador judicial lo acusó de haber alterado la historia clínica del paciente.

Lotocki llegó a este juicio mientras cumple una condena de ocho años de prisión por lesiones graves reiteradas y estafa contra Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis.

Otros seis acusados

El ex cirujano no es el único imputado en el expediente. También son juzgados la contadora y directora de CEMECO, Andrea Isabel Torelli; el cirujano plástico Daniel Enrique Zambrano García; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín; el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos; y la médica anatomopatóloga Silvia Mabel Fernández.

Además, la instrumentadora quirúrgica Florencia Marina Krzeczek está acusada por presunto encubrimiento, aunque no afronta el debate debido a problemas psiquiátricos.

El tribunal está integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo. La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la fiscal María Luz Castany.

Las audiencias serán transmitidas por el canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación durante los miércoles de agosto y septiembre.