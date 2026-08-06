Majo Favarón sufrió un grave robo mientras visitaba a Aníbal Lotocki en el penal de Ezeiza: "Me llevaron todos mis ahorros"

Mientras permanecía en el establecimiento carcelario, la influencer sufrió el robo de las llaves de su domicilio de la guantera del vehículo.

Majo Favarón vivió un verdadero drama en los últimos días. La pareja de Aníbal Lotocki rompió el silencio en sus redes sociales para contar que fue víctima de un severo robo en su departamento mientras realizaba una visita al penal de Ezeiza.

Cómo fue el gravísimo robo que sufrió Favarón La secuencia comenzó el domingo cerca del mediodía cuando estacionó su vehículo en las inmediaciones del complejo penitenciario. Al salir del lugar, descubrió que le habían destruido una de las ventanillas de su automóvil.

La pareja del médico condenado relató la insólita secuencia con la que los delincuentes ingresaron a su propiedad. Captura Instagram Si bien la mujer constató que sus pertenencias personales continuaban dentro del habitáculo, advirtió un detalle decisivo: le faltaba el juego de llaves de su vivienda.

Preocupada por la situación, se contactó con allegados para que acudieran de urgencia a su domicilio. Al llegar a la propiedad, se encontraron con un escenario desolador y la casa totalmente revuelta.

“Me robaron mis ahorros. Hice la denuncia, vino la policía científica”, relató completamente conmovida a través de sus historias de Instagram, confirmando el faltante del dinero de toda su vida.