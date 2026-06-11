Majo Favarón dialogó con Intrusos luego de que publicó un tema musical dedicado al cirujano y fue contundente con sus declaraciones.

Majo Favarón es la mujer de Aníbal Lotocki, el cirujano que se encuentra detenido en el Penal de Ezeiza por mala praxis. En medio de todo esto, ella decidió lanzarse como cantante y no dudó en dedicarle un tema a su pareja, quien tendrá que cumplir una condena de 8 años.

"La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón", dice una de las estrofas del tema que compartieron en Intrusos en el espectáculo ( América TV).

Ella finalmente rompió el silencio y fue tajante: "Me estoy reinventando y hace más de un año cambié el chip por mí. Por eso decido no hablar más de denunciantes ni de cuestiones judiciales".

La palabra de la pareja de Aníbal Lotocki La mujer de Aníbal Lotocki rompió el silencio tras la polémica canción dirigida al cirujano "No es fácil, uno cree que es soplar y hacer botella, no es para cualquiera", confesó. Sobre su incursión en la música, Favarón destacó que "empecé escribiendo y es una especie de catarsis".