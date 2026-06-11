Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, se lanzó como cantante con un insólito tema dedicado al cirujano que se encuentra detenido.

Aníbal Lotocki se encuentra detenido y condenado a 8 años de prisión por mala praxis. En medio de todo esto, Majo Favarón, su pareja, se lanzó como cantante y le dedicó un tema musical que se viralizó en redes y generó todo tipo de comentarios por parte de los usuarios.

El cirujano es quien opero a Silvina Luna con procedimientos que le generaron efectos secundarios cambiandole su vida y provocándole su fallecimiento. Mientras tanto su mujer deja en claro que su canción que lo espera mientras cumple la condena.

"La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón. Aguantó la parada con el corazón", dice una de las estrofas del tema que compartieron en Intrusos en el espectáculo ( América TV).

El sorpresivo tema musical de Majo Favarón, pareja de Aníbal Lotocki La pareja de Aníbal Lotocki lanzó una polémica canción en apoyo al cirujano: "Por Aníbal y por los pibes" Luego, agregó: "Acá en el auto esperando que vuelvas. La piba no se quiebra aunque la vida duela. Por Aníbal y por los pibes del pabellón, aguantó la parada con el corazón. Y a las pibas que bancan les doy mi aguante".

"Somos la voz que se escucha en cada instante. Soy la influencer tumbera. La que no se rinde. Con el alma entera. Pa’ que el amor siga. Y por los pibes vamos pelear", finaliza el tema musical.