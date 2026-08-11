Comienza el juicio contra Aníbal Lotocki por la muerte de un paciente tras una cirugía estética

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Ciudad de Buenos Aires dará inicio este miércoles al juicio oral y público contra el ex cirujano Aníbal Lotocki por la muerte de Rodolfo Christian Zárate, un hombre de 50 años que falleció luego de someterse a una cirugía estética en abril de 2021.

Lotocki, quien actualmente cumple una condena de ocho años de prisión por lesiones graves reiteradas y estafa en perjuicio de varias pacientes, enfrentará este nuevo proceso judicial acusado de homicidio simple. En el debate también serán juzgados otros cuatro médicos y la directora del Centro Médico Conde (CEMECO), donde se realizó la intervención quirúrgica. Además, una instrumentadora quirúrgica está imputada por presunto encubrimiento.

El tribunal estará integrado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo, mientras que la fiscalía estará representada por María Luz Castany. Las audiencias podrán seguirse a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la Nación todos los miércoles de agosto y septiembre desde las 9 de la mañana.

Según la investigación del fiscal Pablo Recchini, Zárate acudió al consultorio de Lotocki en marzo de 2021 y acordó una lipoescultura y una dermolipectomía por un valor de 6.500 dólares.

Tras realizarse los estudios prequirúrgicos, se detectó que el paciente había padecido coronavirus y tenía diabete s. Pese a ello, la operación se concretó el 15 de abril de ese año en CEMECO.

La intervención incluyó múltiples procedimientos sobre distintas zonas del cuerpo, entre ellas cuello, pectorales, hombros, axilas, brazos, abdomen, pelvis, región lumbar, glúteos y otras áreas. Para la fiscalía, debido a la complejidad del cuadro clínico y la magnitud de la cirugía, hubiera sido recomendable realizar las prácticas en diferentes etapas.

Uno de los puntos más cuestionados por la acusación es que Lotocki habría abandonado el quirófano durante aproximadamente 40 minutos para participar de una audiencia virtual con su abogada, dejando la intervención a cargo de colaboradores.

La acusación contra Aníbal Lotocki

Horas después de la cirugía, una enfermera detectó una situación anormal en el drenaje del paciente, por lo que se decidió reabrir una de las heridas. Al día siguiente, Zárate sufrió una grave descompensación que obligó a intubarlo.

De acuerdo con la investigación, durante el traslado se detectaron problemas en la intubación y el paciente terminó falleciendo tras sufrir un paro cardíaco.

En el requerimiento de elevación a juicio, el fiscal sostuvo que Lotocki conocía los riesgos que implicaba la operación y que, aun así, avanzó con el procedimiento sin adoptar todas las medidas necesarias para evitar un desenlace fatal. También lo acusó de haber alterado la historia clínica del paciente.

Además de este proceso, Lotocki enfrenta otras investigaciones por lesiones gravísimas presuntamente sufridas por distintas mujeres que se sometieron a procedimientos estéticos. Entre ellas figuran Paola Auzmendi, Sandra Viviana Domínguez, Beatriz Verger, Julieta Cuadros y Yésica Forti.