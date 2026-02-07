La nueva vida de Aníbal Lotocki en prisión: revelan el impensado pasatiempo del médico tras la muerte de Silvina Luna

El presente de Anibal Lotocki en el sistema penitenciario dio un giro inesperado que nadie vio venir. Mientras el médico continúa privado de su libertad, su mujer, María José Favarón, rompió el silencio para revelar cómo es la nueva y austera rutina del cirujano tras las rejas.

En una entrevista exclusiva con La Mañana con Moria, la pareja del profesional aseguró que el tiempo de encierro no es ocioso, sino que se ha transformado en una etapa de profunda introspección académica, lejos de los bisturíes y las luces de los quirófanos que alguna vez lo consagraron y luego lo condenaron.

Según el testimonio de Favarón, Aníbal Lotocki decidió volcarse por completo al estudio de las humanidades. “Aníbal está estudiando las carreras universitarias de sociología y filosofía y también hace inglés”, detalló la mujer, sorprendiendo a la audiencia al describir un perfil intelectual del médico.

La charla en el programa de Moria Casán no evitó los temas escabrosos. Con su estilo directo, Casán puso el dedo en la llaga al indagar sobre las intenciones de Lotocki a futuro: “¿Él pondría nuevamente una clínica cuando salga? ¿Creés que habría gente que querría operarse nuevamente con él?”.

Sociología y Filosofía: los nuevos intereses intelectuales de Lotocki tras las rejas.

La respuesta de Favarón fue letal para cualquier especulación sobre un regreso a la estética. “No, no quiere volver a operar”, sentenció, dejando en claro que el cirujano no tiene ánimos de retomar su antigua profesión.

Este anuncio marca un antes y un después en la vida de Aníbal Lotocki. Para alguien cuya identidad estuvo ligada durante décadas a las transformaciones físicas de los famosos, la elección de disciplinas como la filosofía y la sociología sugiere un intento de reinvención personal absoluta.