Preocupación por Chiche Gelblung: revelaron detalles de la fuerte caída que sufrió antes de ser internado

La salud de Chiche Gelblung causa preocupación en el ambiente de la televisión luego de que Georgina Barbarossa confirmó que el periodista está internado tras una descompensación. En Puro Show, por su lado, revelaron todos los detalles de la caída que sufrió antes de la internación.

"Hace seis días que está internado Chiche en el Mater Dei, anoche tuvo una noche difícil ", comenzó contando el cronista del programa de El Trece. Además, sostuvo que la fuerte caída en su casa fue producto de un "espolón en el pie" .

Sobre el golpe, el cronista subrayó que " yo fui a su programa y tenía la cara moretoneada, se le notaba mucho. Eso fue consecuencia del espolón que hizo que se cayera y se diera un golpazo".

"Podemos confirmar que está internado y que tuvo una caída complicada y fuerte", expresó Pampito, conductor del ciclo. Por el momento no se ha compartido un parte médico oficial detallando lo que le sucedió al periodista.

Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva

Georgina Barbarossa comentó en Telefe que "él tuvo una caída hace quince días en su casa que le provocó una herida en la cara, esto preocupó un poco a la familia, pero él siguió trabajando. En las últimas horas, Chiche se descompensó y está internado en terapia intensiva. Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud".

Pía Shaw, por su lado, aclaró que "el golpe que tuvo hace poco es lo que más preocupa a los médicos y a su familia. Está siendo muy bien atendido y rodeado de su familia. Hay que ver qué es lo que pasa a raíz del golpe que se dio".

El periodista había sido internado también el pasado 20 de abril en el Sanatorio Los Arcos. Luego de esta hospitalización, los médicos le recomendaron que guarde reposo y él decidió asistir a su trabajo.